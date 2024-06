Galaxy Book4 Edge, caratteristiche e prezzo del primo Copilot+ PC di Samsung

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare di ognuno di noi: grazie ai software ormai molto diffusi - si pensi per esempio a ChatGPT - e alle integrazioni disponibili sui vari dispositivi, in molti non possono più farne a meno. Le grandi aziende questo lo sanno, ed è perciò che lavorano con costanza per portare sul mercato prodotti sempre più innovativi e prestazionali. Un esempio, in tal senso, è costituito da Samsung, che di recente ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo Galaxy Book4 Edge, il suo primo Copilot+ PC potenziato grazie all'AI. Il prodotto, di cui a breve vi racconteremo le principali caratteristiche, punta a offrire ai consumatori nuovi livelli di lavoro, gioco e creatività.

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche del nuovo Copilot+ PC di Samsung

Galaxy Book4 Edge promette di rivoluzionare il modo di lavorare di coloro che lo acquistano: grazie al sistema di AI integrato, per esempio, il dispositivo sarà in grado di tradurre da una lingua a un'altra direttamente durante le videochiamate, abbattendo così le barriere linguistiche.

Oltre a questo, Galaxy Book4 Edge presenta anche altre caratteristiche molto interessanti e degne di nota. È dotato, tra le altre cose, di un display Amoled 2X, che permette di godere di un'esperienza di utilizzo davvero immersiva. I consumatori possono scegliere se acquistare il nuovo dispositivo nella versione più compatta, da 14 pollici, o in quella più grande da 16. A prescindere dalla grandezza che si sceglie, comunque, non è necessario temere il peso: essendo il dispositivo ultrasottile e leggero, è piuttosto irrisorio.

Anche la batteria offre prestazioni non comuni: la stima di Samsung è che questa possa durare fino a 22 ore con un video in riproduzione. Non solo: grazie alla ricarica super-fast il modello da 16 pollici si ricarica fino al 40% in soli 30 minuti.

Attualmente il Galaxy Book4 Edge è disponibile solamente nel colore "Blue Sapphire", un celeste tendente al grigio molto elegante.

Quanto costa il nuovo Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge, il nuovo Copilot+ PC di Samsung, è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.099 ;

; Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di €1.799 ;

; Galaxy Book4 Edge 14” 16 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di €1.699

Il prezzo, com'era pronosticabile, non è basso.

Si tratta tuttavia di un prodotto di alta fascia e in grado di garantire prestazioni di livello assoluto. Se quello che si cerca è un PC in grado di reggere grandi carichi di lavoro e di offrire soluzioni tecnologiche di ultima generazione, questo rappresenta certamente un dispositivo da prendere in considerazione.