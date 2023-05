Oggi è il World Password Day: ecco 10 mosse per renderla più sicura

In occasione del World Password Day, giornata dedicata all'importanza di una password sicura che ricorre proprio oggi, l'azienda tecnologica sviluppatrice di software Acronis ha deciso di fornire degli utili consigli, riassumibili in dieci punti, per proteggere al meglio i nostri account e dispositivi elettronici. Limitarsi a password lunghissime non è più utile dal punto di vista della sicurezza informatica, perché ormai gli hacker sono abili nel reperire certe informazioni. Ecco perché, quando ci troviamo a scegliere la nostra chiave d'accesso, dobbiamo prenderci un poco di tempo in più, e assicurarci che vengano rispettati alcuni fondamentali requisiti.

Creare una password sicura in 10 mosse

Per prima cosa, la chiave d'accesso deve essere lunga, almeno 8 caratteri. E deve includere al suo interno dei numeri, una lettera maiuscola e anche qualche simbolo; Niente frasi generiche, nomi propri, nomi di animali o quant'altro; Mai condividere la propria password con altre persone, a meno che non si tratti di qualcuno di estrema fiducia; Cambiare password per ogni sito. Sarebbe meglio evitare di usare la stessa chiave d'accesso per accedere a più siti; Non usare lettere e numeri in sequenza, come a-b-c-d... o 1-2-3-4-5... Decisamente banale e di facile individuazione; Se possibile, le password dovrebbero essere tenute a mente, non salvate su fogli o pagine di computer; Tornando al discorso di non usare mai la stessa chiave d'accesso per più siti, è fortemente raccomandato non usare la password della propria posta elettronica per altri account; Nella scelta della password, non usare mai l'anno corrente (es.2023); Scegliere chiavi d'accesso uniche, più personali possibile, senza usare parole di uso comune; Non scegliere termini presi dal dizionario, perché certi hacker sfruttano proprio quello per i loro tentativi.

La situazione adesso

In attesa che prendano piede le passkey, strumenti composti da due chiavi (una pubblica, fornita da app apposita, e una privata), che garantiranno una maggiore sicurezza, è importante assicurarci della sicurezza delle nostre chiavi alfanumeriche, ossia le comuni password attualmente in uso.

Purtroppo molte persone non comprendono l'importanza dell'avere delle chiavi d'accesso davvero valide. In tanti si limitano a scegliere parole comuni, numeri, date per loro importanti, facendo in questo modo un favore ai cybercriminali. Basti pensare che, secondo il gestore NordPass, quest'anno la password più utilizzata è stata proprio la parola "Password". Nel nostro Paese, nello specifico, ha vinto il classico "123456".

La possibilità di scegliere un servizio extra

Nel caso in cui non si riesca a pensare a una password complessa, o non ci si senta comunque sicuri, si può sempre ricorrere a un aiuto aggiuntivo. Sul mercato sono disponibili da tempo dei cosiddetti gestori di password, sia gratuiti che a pagamento.

Potendo scegliere, gli hacker preferiscono prede semplici. Non esiste una password sicura al 100%, ma se è complessa e difficile da indovinare, i cybercriminali saranno scoraggiati. Il fattore tempo, in questo caso, è dalla nostra parte.