Qualcuno ruba il tuo Wi-Fi? Ecco come scoprirlo e come proteggerti

Il nostro Wi-Fi può diventare una facile preda per gli hacker. Una connessione domestica, o aziendale, può sempre fare comodo ai criminali, soprattutto perché gratuita. Non solo. I pirati informatici si appoggiano alla rete di terzi per lanciare attacchi informatici in modo del tutto anonimo, dato che si nascondono dietro l'identità del proprietario della linea.

Non finisce qui. Una volta ottenuto l'accesso alla rete Wi-Fi, i cybercriminali sono in grado di accedere ai nostri dispositivi, entrando in possesso di password, dati sensibili e conti correnti. Ecco perché è importante prestare attenzione non solo a computer e cellulari, ma anche alla nostra rete internet. Tutti i Wi-Fi sono a rischio, anche quelli ad uso domestico. Cosa fare, dunque?

La prima cosa da fare è cercare di capire se qualcuno sta sfruttando la nostra rete. La prima cosa da fare è ricordare sempre che la nostra rete wireless va protetta con password adeguate, altrimenti persino un vicino di casa potrebbe sfruttarla. Ciò detto, il primo segnale di "furto" del Wi-Fi lo si riscontra dalla connessione, che appare più lenta. A quel punto è bene procedere con controlli più approfonditi. Quando qualcuno usando la rete, le luci del router lampeggiano. Se noi, in quel preciso momento, non stiamo sfruttando il Wi-Fi, ma le luci lampeggiano, allora è molto probabile che qualcun altro stia usando la nostra rete wireless.

Un'altra cosa da verificare è l'elenco dei dispositivi connessi al router: se troviamo ID sconosciuti, significa che qualcun altro si è collegato alla nostra rete. Altra cosa da controllare sono le app, possiamo infatti trovarne alcune che non abbiamo installato. Occhio anche alle impostazioni, che devono essere come le avevamo salvate. Vanno poi controllate le attività svolte con la nostra rete, come il trasferimento di dati, o gli accessi. Si può inoltre verificare il log del router (registro delle attività), nell'eventualità che figurino degli eventi a noi sconosciuti.

Nel caso in cui risulti veramente un furto di Wi-Fi, la prima cosa da fare è rivolgersi alla polizia postale.

Ma come proteggere la nostra rete wireless? La scelta di una buona password è la prima difesa. Guai a lasciare la password predefinita del router. Gli esperti consigliano di cambiarla, scegliendo lettere e numeri complessi. La password andrebbe poi cambiata spesso. Altra cosa da fare è non dimenticare di aggiornare il firmware del router, accedendo dal browser.

Un altro consiglio è quello di , ossia la funzione che permette la connessione rapida tramite pulsante. Sarebbe poi bene nascondere il nome della rete Wi-Fi, ovvero il codice SSID, in modo tale da non renderlo più visibile all'esterno.