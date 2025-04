I David scelgono Berlinguer e non i più visti dal pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Cifra tonda per i Premi David di Donatello che, per l'edizione numero 70, in diretta il 7 maggio su Rai1 dal leggendario Studio 5 di Cinecittà, ha il nuovo premio speciale Cinecittà e cambia anche la conduzione che sarà affidata alla coppia Elena Sofia Ricci e Mika dopo Carlo Conti. Ieri la presidente e direttrice artistica Piera Detassis ha annunciato le cinquine votate dall'Accademia del cinema italiano che si sono concentrate su 24 film tra i 154 iscritti di cui 47 esordienti. A ricevere il maggior numero di candidature, ben 15, sono stati Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre (è l'anno del politico comunista, tra i documentari c'è Prima della fine-Gli ultimi giorni di Berlinguer di Samuele Rossi) e Parthenope di Paolo Sorrentino ma, a stretto giro con 14, ecco Vermiglio di Maura Delpero e L'arte della gioia di Valeria Golino che ha suscitato un dibattito in rete essendo una miniserie tv. Questi quattro titoli, insieme a Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, concorrono anche come miglior film e regia (probabile che ci saranno sorprese tutte al femminile). Da sottolineare le 9 candidature per Gloria!, esordio di Margherita Vicario, le 8 per Familia di Francesco Costabile, le 6 per Il tempo che ci vuole e le 4 per Napoli - New York di Gabriele Salvatores.

Come ogni anno ci sono i grandi assenti, pensiamo a Un mondo a parte di Riccardo Milani e L'abbaglio di Roberto Andò che ha fatto un'uscita tecnica anticipata proprio per rientrare nei premi di quest'anno, ma ci sono anche i grandi dimenticati che, come capita spesso, coincidono curiosamente con i più visti dal pubblico nelle sale. È il caso di Diamanti di Ferzan Ozpetek che, pur essendo il film di maggiore incasso di quest'anno (16 milioni di euro), ha avuto solo due candidature: Geppi Cucciari migliore attrice non protagonista e Giorgia (foto) per la migliore canzone originale.

Certo Diamanti ha comunque vinto il David dello Spettatore mentre Il ragazzo dei pantaloni rosa di Margherita Ferri, che è stato il vero caso dell'anno (10 milioni), è presente solo nella cinquina della migliore sceneggiatura non originale e nei David Giovani.