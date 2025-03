I dieci vescovi: campane a lutto nelle chiese della Lombardia

Ascolta ora 00:00 00:00

La pandemia è alle spalle ma non per coloro, e sono tantissimi, soprattutto in Lombardia, che ne sono rimasti colpiti in modo più o meno grave. Così i vescovi lombardi hanno deciso di rimetterla al centro dell'attenzione, perché i morti possano rivivere nella memoria. «Troppo profonde sono le ferite, troppo diffuse sono le lacrime che la pandemia del Covid ha lasciato nelle nostre terre, troppo deprimenti sono le memorie», scrivono così i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda. Ma non sono solo parole, perché per invitare al ricordo, alla preghiera e alla speranza, la proposta è che le campane di tutti i campanili della Lombardia suonino a lutto alle 12 di martedì 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. Sarà un suono triste ma anche dolce per chi ha visto i propri parenti morire, per chi è uscito a stento dalla malattia, per chi ne porta ancora addosso le tracce, dal punto di vista fisico, psicologico e spirituale. Sapere di non essere soli.

Riuniti a Caravaggio per la loro sessione di incontro primaverile, i vescovi delle dieci diocesi della Lombardia, insieme ai loro vescovi ausiliari e agli altri membri della Cel, hanno condiviso questa proposta per non dimenticare. «A cinque anni dalla fase più acuta della pandemia scrivono ancora i vescovi -, continuiamo a pregare e a invitare a pregare per i morti e per le famiglie e le persone ferite dalla morte in quei mesi.

Preghiamo e invitiamo a pregare perché tutti possiamo trovare buone ragioni per superare la sofferenza senza dimenticare la lezione di quella tragedia: la solidarietà necessaria, la vigilanza attenta, la speranza invincibile che nasce della fede nel Risorto».