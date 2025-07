I futuri manager dello sport da 20 anni nascono a Treviso

È alla sua ventunesima edizione e si colloca puntualmente nel ranking dei primi 10 corsi al mondo del settore il Master SBS in Strategie per il Business dello Sport. È organizzato a Treviso da Verde Sport, il braccio operativo in ambito sportivo della holding Edizione, Università Ca' Foscari di Venezia, con il supporto di 170 aziende dello sport italiano e internazionale.

Il Master SBS nasce con l'obiettivo di formare giovani neolaureati e creare loro un'opportunità di lavoro nello sport system. Si tratta di un percorso formativo post lauream unico nel settore in Italia, che seleziona ogni anno un massimo di 35 studenti, li forma in 6 mesi di didattica e nei successivi 6 garantisce lo stage presso le aziende partner (club, leghe, federazioni, aziende dell'articolo sportivo, agenzie di marketing e comunicazione), per testare sul campo quanto appreso in aula. Anche la location è un'opportunità di tutto rispetto perché le lezioni si svolgono alla "Ghirada" di Treviso, praticamente una città dello sport. Si tratta infatti di un centro sportivo polifunzionale di 22 ettari, privato ma aperto al pubblico gratuitamente tutti i giorni. Rappresenta quindi un supporto e un contributo al territorio che la famiglia Benetton ha voluto negli anni prestare alimentando il rapporto con la città e i cittadini di Treviso. Ancora oggi "La Ghirada" è impegnata nella missione sociale di promuovere e diffondere un'autentica cultura dello sport (oltre 700 ragazzi, per lo più giovanissimi, frequentano quotidianamente il centro per praticare basket, volley, rugby e golf). Ed è nel solco di questa tradizione che si inserisce anche il supporto al Master da parte di Mundys realtà del Gruppo Edizione dedicata allo sviluppo delle infrastrutture nella mobilità con un approccio di sostenibilità unico nel panorama di settore che la vede attenta anche alle dinamiche di promozione sociale. In 20 edizioni il Master SBS in Strategie per il Business dello Sport ha formato 650 nuovi manager, con un tasso di placement dell'86% ad un anno dallo stage. Numeri resi ancor più significativi da esperienze sempre a stretto contatto con la realtà aziendale sportiva anche internazionale, come dimostrano i numerosi viaggi all'estero (l'ultimo, nel mese di marzo si è svolto a New York), per scoprire differenti modi di gestire il business dello sport.

Il termine per le iscrizioni al Master SBS è il 16 settembre 2025 e sono disponibili 4 borse di studio residenziali.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio del Master SBS al numero 0422 324343 o il mobile 335 748 5505, oppure inviare una email a segreteria@mastersbs.it.