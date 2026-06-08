I gusti dell'estate: speculoos stracciatelle e botaniche

L'estate la riconosci da due cose: la voglia di vacanza e le file alle gelaterie. Inutile spender tempo a parlare di come è cambiato il mondo del dessert freddo, tra gusti gastronomici o innovativi e maggiore attenzione alle restrizioni alimentari. Meglio concentrarci sulle novità per l'estate 2026 delle migliori insegne cittadine. Voilà.

Milanesi Gelaterie Artigianali Ha aperto di recente un terzo locale in città, in corso Genova dopo quelli in Porta Romana (via Cadore 45) e in Primaticcio (viale Legioni Romane 59) l'insegna di Gianluca Colaiocco celebre soprattutto per le stracciatelle artigianali, che questa gelateria ha portato a un livello superiore con una linea gourmet: Straccia Latte con cioccolato al latte e nocciole pralinate, Straccia Oro con caramello fino alla Straccia Amarena, Straccia Noccio alla nocciola, Straccia Pista al pistacchio eccetera.

Charlotte Dusart La maître chocolatier belga attiva in Italia dal 2019 con un negozio in via Eustachi e un laboratorio a Lambrate, sbarca nel mondo del gelato artigianale con cinque stecchi, due biscotti e soprattutto cinque gusti per le coppette: Cioccolato & Earl Grey, Arachidi & Caramello e Coppetta Esotica per i gusti a base latte e Madagascar & Fleur de sel e Extra Noir 100% per quelli a base acqua, che sono quindi anche vegani.

Artico Quattro sedi per questa gelateria ormai classica (Duomo, Isola, Città Studi, Solari) e alcuni gusti nuovi per l'estate 2026: Pistacchio dolce, Croccantino all'Amarena, Pistacchio salato, Nocciola IGP delle Langhe, Gianduia, Espresso italiano, Zuppa inglese e i più sperimentali Massa di cacao 100%, Biscotto speculoos speziato con cannella e vaniglia, Sogno d'arancia, La nostra cassata e Pistacchio olio sale & pepe.

Ciacco In via Spadari è da una decina di anni la gelateria d'avanguardia per eccellenza a Milano: Stefano Guizzetti ha letteralmente cambiato il mondo della gelateria. Impossibile descrivere i gusti della memoria o gastronomici che compongono la library storica del marchio. L'ultima ricerca è quella sugli abbinamenti di ingredienti appartenenti alla stessa famiglia botanica, ad esempio la Favaceae (arachide, fieno greco, erba medica, cece, fava tonka, liquirizia) o le Solanaceae (pomodoro, peperone, alchechengi, goji e peperoncino). Da rimanere senza fiato.

Gusto 17 Gelateria con due sedi (via Savona 17 e via Cagnola 10 all'Arco della Pace) e due titolari, Vincenzo e Rossella e un approccio emotivo alla materia gelata. Da anni ogni cliente può suggerire il proprio Gusto dei desideri. Ma per chi si "accontenta" di quelli ideati dal dinamico duo, ecco il Fiordilatte leggermente salato con basilico di Prà in infusione e il Sorbetto di pera con finitura di polvere di barbabietola.

Pavè Un piccolo impero del gusto questo brand che in 15 anni ha messo insieme due forni-bar-pasticcerie (la sede storica in via Felice Casati27 e quella in via della Commenda 25, e due gelaterie (via Cesare Battisti 21 e via Cadore 30) che propongono pochi gusti ma assai centrati. Da provare Banane e fave di cacao, Ricotta, limone e olive candite ma anche il più fresco Limone, curcuma e zenzero.

Terra Gelato La gelateria di Gianfranco Sampò (due sedi a Milano, via Vitruvio 38 e via Losanna 46, e una a Roma) ha un approccio olistico al gelato, che diventa materia artigianale e tecnologica al contempo.

Tra i gusti più innovativi, AI Terra, con cioccolato bianco con salsa balsamica ai frutti di bosco e pepe caramellato, e Nocciola salata e pesca. Particolare attenzione al take away con una speciale vaschetta in carta interamente compostabile.