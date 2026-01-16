Dopo i messaggi sui muri Harry Styles annuncia il disco

Finalmente ha deciso di annunciarlo. A quattro anni di distanza da Harry's House, la superstar e vincitore di Grammy Awards Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il 6 marzo e già disponibile in pre-order. L'ha annunciato a sorpresa ieri sera con un comunicato sui canali social. L'album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. Nei giorni scorsi, in diverse città del mondo, sono comparsi dei cartelloni pubblicitari con le scritte We belong together ("Ci apparteniamo") e See you very soon (Ci vedremo molto presto") che preannunciavano il ritorno dell'artista. È un momento cruciale per lui, diventato famosissimo dal 2010 in quanto membro della boy band One Direction, autentici prodigi della comunicazione musicale che hanno attirato milioni di fan disposti a qualsiasi sacrificio pur di vederli dal vivo.

Nel 2017 Harry Styles ha avviato una carriera solista apprezzata da critica e pubblico con brani come Watermelon Sugar (dal secondo disco Fine line) ma soprattuto come Sign of the Times, dal disco omonimo che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito e la posizione numero quattro negli Stati Uniti. A dare la consacrazione definitiva a Harry Styles come cantante solista, una sorta di processo rarissimo avvenuto prima soltanto a Robbie Williams dopo i Take That e a Justin Timberlake dopo gli 'N Sync, è stato il terzo album Harry's House, che si è piazzato al vertice delle classifiche di oltre trenta Paesi del mondo, tra cui Australia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, trainato per mesi dal singolo As It Was, che è stato il più venduto dell'anno a livello globale.[ Infine c'è il suo rapporto con l'Italia.

Come altri artisti, da Sting a Ed Sheeran, considera l'Italia la sua "seconda casa" e difatti ha acquistato una casa a Civita di Bagnoregio (uno dei borghi più belli del paese in provincia di Viterbo) e parla spesso in italiano durante i concerti. Tra l'altro ha concluso l'ultimo tour proprio in Italia, a Campovolo. Più seconda casa di così...