Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

I milanesi bocciano Sala: la città non ha più anima

Per lo studio di Eumetra: amministrazione distante dai bisogni concreti. Sicurezza, carovita e degrado le priorità per chi verrà

I milanesi bocciano Sala: la città non ha più anima
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

"Milano mia portami via..." cantava Vecchioni in Luci a San Siro. Il senso della canzone era diverso ma le parole di chi abita oggi a Milano sono le stesse. Un'indagine condotta da Eumetra, commissionata dalla neo associazione "Dialoga", offre uno spaccato sulla percezione della città di chi la abita. Per il 65% degli intervistati la città è peggiorata: stiamo prendendo la direzione sbagliata. Lo affermano soprattutto le donne (71%) dai 45 anni in su, percentuale più alta fra chi risiede fra Gorla e la Stazione Centrale (73%). Quali i punti di forza? Per il 61% le offerte culturali, per il 49% la possibilità di fare sport e per il 47% lo sono le opportunità di lavoro. E la bocciatura da cosa dipende? Soprattutto dalla mancanza di sicurezza e dal caro vita. Alla domanda "è sicura" risponde affermativamente solo l'8%. Mentre i costi sono accettabili solo per il 7%. La ricerca, condotta dal sociologo Renato Mannheimer, è stata presentata ieri al Centro Internazionale di Brera, in occasione del primo evento dell'associazione "Dialoga" nata su iniziativa di alcuni professionisti, fra i quali l'avvocato Antonino La Lumia, "per costruire una politica nuova, radicata nei valori liberali europei e capace di ascoltare i cittadini". Fra i presenti Ciro Castone, avvocato generale alla Corte d'Appello di Bologna (è stato procuratore a Milano al Tribunale dei minorenni), Regina De Albertis, imprenditrice e presidente di Assimpredil, Carmelo Fontana, Presidente di Airia, Carla De Albertis, responsabile Cultura e Sociale dell'Osservatorio Metropolitano. Fra i politici c'erano Ignazio La Russa, Licia Ronzulli, gli eurodeputati Carlo Fidanza e Mario Mantovani oltre a vari parlamentari e consiglieri regionali.

Tornando al quadro emerso: il 71% considera fondamentale migliorare la sicurezza, sei su dieci giudicano molto diffuso il fenomeno delle baby gang e del degrado urbano. Quasi sei su dieci (il 63% delle donne) reputano molto utile il vigile di quartiere. Altrettanto pressante è il tema della casa e del costo della vita: il 78% degli intervistati concorda nel ritenere difficile permettersi un'abitazione in città, mentre solo il 7% considera Milano economicamente vivibile. Per i giovani e i ceti medi, l'inaccessibilità abitativa non è solo un disagio economico: è un ostacolo concreto alla permanenza in città.

Sul fronte delle istituzioni, il giudizio sull'amministrazione comunale è nettamente critico: il 53% degli intervistati esprime una valutazione negativa (voti da 1 a 5). L'amministrazione è riconosciuta come orientata all'innovazione, ma il 49% la giudica distante dai bisogni concreti dei cittadini e il 44% poco efficace. Le valutazioni più negative si concentrano fra la Barona, Lorenteggio e Quarto Oggiaro. Ma c'è un 12% che assegna alla giunta Sala voti fra 8 e 10. Quanto al futuro sindaco, i milanesi lo vorrebbero capace di garantire la sicurezza come dimensione quotidiana, vicino ai cittadini e ai quartieri, quindi onesto, trasparente e competente.

Per Mannheimer la ricerca "ha restituito un quadro piuttosto netto: i milanesi, pur dando un voto sufficiente alla loro città, la vivono con un disagio trasversale che genera un pessimismo sul futuro. I dati sulla sicurezza e sull'accessibilità abitativa sono i più evidenti: si chiede al nuovo sindaco di intervenire efficacemente".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica