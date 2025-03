I Nirvana in tour a Roma prima del successo mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Correva l'anno 1989. Sembrano trascorse ere geologiche da quando i Nirvana da Seattle sbarcarono in Europa. Kurt si sarebbe spento cinque anni dopo, bruciando la fiamma della sua creatività tribolata. Eppure, in quel breve lasso di tempo, quel trio scapigliato sarebbe diventato un'icona giovanile mondiale e il biondo chitarrista-cantante si sarebbe trasformato nella nemesi del suo sorriso malinconico, un vero e proprio angelo caduco.

Rome as you are è film documentario in circolazione in Italia nei cinema d'essai che ne racconta la prima esperienza romana L'idea è di Daniela Giombini, al tempo giovane tour manager. Giombini, di fatto, organizzò a scatola chiusa uno dei primi concerti in terra straniera della band, fidandosi di Bruce Pavitt, boss della Sub Pop, l'etichetta di Seattle a cui si legano le sorti del grunge, nipote del punk e figlio del nulla esistenziale di certa provincia americana, nella fattispecie del freddo e piovoso stato di Washington.

Rome as you are ripercorre le orme dei giovanissimi Nirvana, artisti sul punto di sbocciare ma sconosciuti nel nostro paese, fino al leggendario concerto al Piper Club del 27 novembre, un lunedì, tanto per capire che tipo di attesa ci fosse per l'evento. In Rome as you are, Giombini e Pavitt se ne vanno in giro per Roma e rivivono quei giorni pionieristici, rivisitando i luoghi di quel lontano tour.

E dire che quel primo, breve tour, pensato per suscitare un minimo di interesse per la band della Sub Pop al di fuori degli Stati Uniti, riuscì perfettamente nell'intento, soprattutto grazie alla stampa inglese, entusiasta dei Nirvana che in alcuni filmati d'epoca si vedono aggirarsi per lo splendore della città eterna con la meraviglia

negli occhi.

E, a detta di Pavitt, per il giovane, già disilluso Kurt, immergersi nella storia e nella bellezza di Roma fu un'esperienza che gli diede la benzina per andare avanti, anche se non per molto, come sappiamo bene.