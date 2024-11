Impugnata l'asta per un hotel vista Duomo. E lite Comune-autista di Ncc su 146 multe

Ascolta ora 00:00 00:00

La società Bulgarella che ha un portafoglio di circa trenta hotel in Italia aveva promesso battaglia al Comune contro l'esclusione dall'asta pubblica per aprire un hotel stellato con vista sul Duomo e così è stato. Ha fatto ricorso al Tar della Lombardia e giorni fa la giunta Sala ha approvato la costituzione in giudizio perchè ritiene le motivazioni della società «infondate». Si tratta del bando pubblico con cui il Comune a marzo ha assegnato al gruppo Siam l'immobile tra via Dogana e via Mazzini con affaccio su piazza Duomo, si tratta in parte degli ex spazi Mondadori. L'asta partiva proprio dalla manifestazione di interesse presentata da Bulgarella, ma durante la seduta pubblica del 22 marzo la società è stata esclusa per presunte difformità nella documentazione amministrativa presentata. La querelle prosegue davanti al Tar, l'udienza è fissata per il prossimo 6 dicembre.

E il Comune insiste nel pretendere il pagamento di 146 sanzioni da parte del proprietario di veicoli Ncc che è entrato in Area C senza pagare il ticket o ha circolato nelle Ztl senza regolare permesso.

Il giudice di pace ha riconosciuto la buona fede e ammesso il pagamento di una sola multa: «Aveva dimenticato, pur avendone diritto, di rinnovare la registrazione della targa del veicolo, tanto è vero che «dopo la notifica della prima contravvenzione ha rinnovato il permesso di circolazione» per il servizio di noleggio auto con conducente «e non si è più verificato nessun altro accesso ingiustificato». Secondo la giunta che ha votato il ricorso in appello in tribunale invece «ogni professionista ha l'obbligo di tenersi aggiornato con la dovuta diligenza».