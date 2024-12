Inediti di Michael Jackson ritrovati in un deposito

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mito del Re del Pop continua a sorprendere: una dozzina di canzoni inedite di Michael Jackson, registrate tra il 1989 e il 1991, musica a cui lavorò prima dell'album Dangerous, sono state scoperte per caso in un deposito di mobili nella San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles, in California. La storia, che è stata raccontata in esclusiva da The Hollywood Reporter, vede protagonista un ex agente della polizia stradale della California, diventato ora papà a tempo pieno, Gregg Musgrove, 56 anni, che ha affidato la custodia del materiale da lui ritrovato al suo avvocato. Il viaggio di Musgrove verso i nastri inediti di Jackson è iniziato quando un amico lo ha contattato per un magazzino che aveva recentemente acquistato a Van Nuys. Lo stabile apparteneva a Bryan Loren, un produttore musicale e cantante. Rovistando, Musgrove ha trovato delle cassette contenenti dodici canzoni sconosciute del cantante di Thriller. Alcune contenevano anche registrazioni di discussioni tra Michael Jackson e il produttore Bryan Loren sulla loro collaborazione. Tra i brani inediti ce n'è uno intitolato Don't Believe It, che sembra fare riferimento alle voci che circolavano sui media a proposito della popstar. In un altro nastro, si sente Jackson spiegare il significato di una canzone intitolata Seven Digits, che fa riferimento al numero di identificazione che i corpi ricevono in un obitorio. Uno dei brani più affascinanti dei nastri si intitola Truth on Youth, che sembra essere un duetto rap tra Jackson e LL Cool J. Il rapper ha parlato in passato di aver lavorato con Jackson, confermando di aver registrato musica insieme. Sfortunatamente per i fan, è probabile che Musgrove sarà una delle poche persone ad ascoltare questi nastri. All'inizio di quest'anno, Musgrove si è rivolto agli eredi di Jackson.

Questi ultimi hanno rifiutato di acquistare le cassette e hanno chiarito che il proprietario dei nastri non detiene i diritti d'autore sulle registrazioni o sulle composizioni. In sostanza, i nastri non potranno essere resi pubblici e sono copie di registrazioni già conservate nell'archivio degli eredi.