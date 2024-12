Microrobot per trattare l’infertilità: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova tecnologia potrebbe aiutare le donne che hanno problemi di fertilità: alcuni scienziati del laboratorio del Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Siat) hanno realizzato dei piccoli robot che riuscirebbero a distruggere le ostruzioni che si trovano nell'apparato femminile (tube di Falloppio).

Qual è il funzionamento

Il team di ricercatori è stato guidato dal prof. Haifeng Xu: questi microrobot sono stati realizzati con un materiale in resina fotosensibile non magnetica che è rivestita con un piccolo strato di ferro così da avere anche delle proprietà magnetiche. " La nostra tecnologia offre un'alternativa potenzialmente meno invasiva ai metodi chirurgici tradizionali attualmente utilizzati per rimuovere le ostruzioni tubariche, che spesso comportano l'uso di cateteri e guide convenzionali ", ha spiegato il prof. Xu.

I risultati

Sono stati molto promettenti i risultati ottenuti fino a questo momento in laboratorio: uno dei punti di forza è rappresentata dalla micro-invasività degli interventi rispetto agli attuali metodi chirurgici che vengono usati per le ostruzioni tubariche tramite cateteri e guide convenzionali. Grazie al campo magnetico c'è un microrobot che genera un movimento per cui riesce a navigare dentro un canale di vetro creato per simulare un tuba di Falloppio: negli esperimenti è stato possibile togliere un'ostruzione di un cluster di cellule dentro il canale. Gli studiosi hanno illustrato che il loro lavoro, per adesso un prototipo, assicura il massimo risultato: quel movimento rotatorio riesce a creare un vortice per cui l'ostruzione può essere rimossa più facilmente con i detriti che vengono eliminati e indirizzati verso "la coda".

Quale futuro

" Prevediamo anche di espandere le possibili applicazioni di questa tecnologia i sistemi di controllo automatico potrebbero migliorare l'efficienza della rimozione di ostruzioni e altre procedure mediche. L'obiettivo finale del nostro lavoro è quello di fornire una soluzione più efficace e minimamente invasiva per i pazienti che soffrono di infertilità e potenzialmente di altre condizioni ", spiega Xu.

Una volta messo a punto, il microrobot potrebbe anche essere più piccolo di quello attuale e tecnologicamente più avanzato: i prossimi risultati diranno ai ricercatori quale sarà l'efficacia e l'efficienza " del dispositivo in modelli di organi isolati, implementando sistemi di imaging in vivo per tracciare il movimento e la posizione del microrobot in tempo

reale". Attualmente soffrono di infertilità oltre 185 milioni di persone nel mondo: per quanto riguarda l'ostruzione delle tube di Falloppio fanno parte di una percentuale molto variabile compresa tra l'11 e il 67% dei casi,