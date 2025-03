Insieme in masi, rifugi e chalet la buona tavola è ad alta quota

Ascolta ora 00:00 00:00

L'appetito vien mangiando in montagna, specie in Trentino, dove sventola un gustoso ventaglio di appuntamenti che accompagna fino alla primavera a colpi dolci e salati. Ingredienti, ricette, piatti e menù invitano a tavola con una serie di proposte e iniziative che uniscono la tradizione enogastronomia locale con panorami su vette e paesaggi che sembrano usciti dal libro delle fiabe. Succede così giovedì 6 marzo in cima al Sass Pordoi, tetto delle Dolomiti a 2.950 metri di altitudine nel cuore della Val di Fassa (si raggiunge in navetta da Canazei), dove è tutto già pronto per «Sapori in quota», aperitivo al tramonto con vista sulle cime innevate a base delle specialità della vallata. Direttamente dal produttore alla tavola, per l'occasione sfilano sotto gli occhi piatti di formaggi fatti come una volta, salumi, speck, carni della zona, dolci fatti in casa, abbinati a succhi di mele, birre artigianali delle Dolomiti e vini di cantine trentine, e accompagnati dal racconto di chef e produttori. Altrettanto invitanti le tavole imbandite da Tito - Il maso dello speck, istituzione in Val di Fiemme insuperabile sul fronte speck, salami, formaggi e specialità regionali. Dopo una bella passeggiata (adatta a grandi e piccini dai 4 anni di età) nella natura imbiancata e costellata da fitti boschi di larici, si arriva a destinazione all'orario del tramonto. Ad accogliere, un autentico maso con vista privilegiata sul Logorai, caratterizzato da ambiente caldo, arredo di montagna, ospitalità di Maddalena e del suo staff senza rivali e una serie di delizie per il palato.

Altro appuntamento gustoso arriva a cena sabato 8 marzo a Cavalese. Un quartetto di indirizzi - Rifugio Paion, Lo Chalet, Baita Tonda e Sporting Hotel - offre la bella opportunità di una serata in quota a base di prelibatezze culinarie, vini prelibati, musica di accompagnamento e divertimento assicurato (info: Funivie Alpe Cermis: 0462/340490; impianto di risalita aperto in esclusiva).

E non è finita. A dimostrarlo l'atteso ritorno in Val di Fassa della rassegna gastronomica «A tavola con la fata delle Dolomiti». In scena per una settimana intera, dal 16 al 21 marzo, è organizzata dall'associazione Ristora Moena e coinvolge i ristoranti Malga Panna, Foresta, Fuciade, Ostaria Tyrol e Malga Roncac, offrendo cinque menù gourmet che celebrano i sapori e i profumi della primavera. Ogni proposta è un omaggio al territorio, che valorizza, cucinando con estro e passione, un prodotto tipico della vallata. Arrivata alla 29ª edizione, la manifestazione mescola sapientemente tradizione e innovazione, fantasia e ricercatezza, per accompagnare i commensali in un vero e proprio viaggio sensoriale, dall'antipasto al dolce. Gli chef e ristoratori Paolo Donei, Riccardo Schacher, Martino Rossi, Nicolò Scalet e Christian Tasser condividono l'impegno di promuovere il territorio fassano attraverso piatti unici, arricchiti dal protagonista dell'edizione: il «Formai del Mas», il pregiato formaggio prodotto dall'Agritur El Mas, celebre anche per il suo Puzzone di Moena DOP (costi: da 80 e i 110 euro, vini inclusi). Continua, poi, fino al 29 marzo l'appetitosa kermesse «Enrosadira Time», nome in codice per un calendario di appuntamenti che unisce il gusto per la tavola e la magia dell'enrosadira che al tramonto colora di rosa, giallo e arancio le cime dolomitiche (costi: 25 euro per adulti, 15 euro per bambini da 4 a 12 anni).

Dalle Pale di San Martino al gruppo dei Monzoni in Val di Fassa, dal Latemar al Lagorai in Val di Fiemme, quest'esplosione di colori nel cielo che si riflette sulle montagne più belle del mondo incornicia merende in baite, rifugi, masi, malghe e alberghi a base di prodotti locali, dolci della tradizione, gustosi taglieri di salumi e formaggi con miele e mostarde, yogurt fatti in casa, abbinati a birre artigianali, vini trentini e tisane a base di erbe appena raccolte.

Info: www.visittrentino.info