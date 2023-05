Integrità e inclusione. Gli Appunti di viaggio del mondo Ferrovie

All'insegna dell'integrazione. È questo il valore guida di Ferrovie dello Stato Italiane non solo dal punto di vista operativo, quindi legato allo sviluppo di un sistema integrato di infrastrutture innovative, efficienti e attente all'ambiente. Ma anche a livello di missione aziendale. Per questo, in parallelo al core business, il Gruppo porta avanti progetti, iniziative e campagne che, appartenenti alle realtà più disparate e magari anche lontane dal mondo dei trasporti, promuovono l'integrazione a tutto tondo.

In quest'ottica si inserisce l'adesione al Salone Internazionale del Libro di Torino, al via domani 18 maggio. Il Gruppo sarà presente in veste di partner e di protagonista della kermesse per promuovere, mediante la scrittura e la filiera del libro, i valori cari all'azienda di integrità, appunto, e inclusione. Oltre che per valorizzare la creatività di talenti in cerca di una chance per mettersi alla prova e, magari, intraprendere un percorso letterario-editoriale. È nato con questo obiettivo il concorso A/R Andata e Racconto Appunti di viaggio. Esito della collaborazione tra FS e Salone del Libro, il concorso è stato bandito quest'inverno e la partecipazione è stata aperta a tutti gli aspiranti scrittori (dai 18 anni in su, senza esperienza di pubblicazione alle spalle) che hanno potuto così cimentarsi nella scrittura di un testo a tema viaggio, genere tra i più amati, oltre che nel DNA del Gruppo. Nel primo mese sono arrivati oltre 2mila testi e negli ultimi giorni si sono toccate punte di cinque testi al minuto. I testi sono stati poi selezionati da una commissione tecnica, nominata dal Salone del Libro.

Ne è uscita una rosa di 25 racconti che è passata al vaglio della giuria finale per l'individuazione dei tre racconti vincitori, che saranno premiati domenica 21 maggio al Salone torinese. I testi vincitori verranno pubblicati a fine anno in una raccolta che conterrà anche i racconti degli scrittori della giuria finale, composta da Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo e il direttore delle Edizioni La Freccia del Gruppo Marco Mancini. Il successo del concorso ha confermato la letteratura di viaggio come il genere che più ispira autori noti ed emergenti. Racconto dopo racconto, il viaggio è stato interpretato in tutte le sue sfumature, da quello reale a quello immaginato, dal viaggio come scoperta di Paesi lontani al viaggio come esplorazione di mondi interiori. In attesa di conoscere il nome dei vincitori e i titoli dei loro racconti, ci sarà, sempre al Salone del Libro, anche la possibilità di assistere a dibattiti, interviste e podcast dedicate, tra gli altri, all'empowerment femminile, altro argomento di integrazione sociale. Da non perdere il panel «La parità di genere, anche sì!» di venerdì 19 maggio, organizzato in collaborazione con FS. Esplorerà le opportunità di un approccio fondato sulla parità di genere: uomini e donne insieme possono creare una rete attiva in grado di offrire vantaggi all'impresa e alla società intera.