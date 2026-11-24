La conferenza Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, con le europarlamentari Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint. Il partito ha indetto una raccolta firme il 12 e 13 dicembre

La Lega dichiara guerra all’islam politico. Matteo Salvini chiama a raccolta i suoi e annuncia una mobilitazione nazionale contro l’islamismo radicale, le moschee abusive e chi pretende di sostituire le leggi dello Stato con quelle della sharia. Le date sono già fissate: 12 e 13 dicembre. I militanti saranno nelle piazze con i gazebo per raccogliere firme a favore della messa al bando delle associazioni legate ai Fratelli Musulmani. Salvini evoca perfino Lepanto, la battaglia del 1571 in cui la Lega Santa sconfisse la flotta ottomana. E il dipinto della sala Salvadori di Montecitorio (che rappresenta una battaglia navale) dove è stata presentata la campagna contro l’islam è evocativa. «Il rischio è tornare indietro di quasi 500 anni alla Lega Santa che difese l’Occidente a Lepanto», avverte. E detta la linea: «No all’utilizzo dell’Islam per colonizzare l’Italia e l’Europa». Per il segretario leghista il pericolo non arriva da Mosca. «Il rischio non è trovarci i carri armati sovietici in Piazza del Popolo o in Piazza Duomo a Milano», ma di diventare «ospiti in casa nostra», sotto regole incompatibili con le libertà occidentali. Salvini fa l’esempio di città francesi e britanniche che considera «sostanzialmente perse» e denuncia la comparsa in Italia di un presunto tribunale islamico. La campagna non si fermerà ai gazebo. Salvini vuole utilizzare l’ultimo anno di legislatura per combattere l’islam politico attraverso provvedimenti: divieto del velo islamico, censimento dei luoghi di culto abusivi, utilizzo della lingua italiana e un percorso di riconoscimento che sancisca la prevalenza delle leggi dello Stato su quelle religiose.

Silvia Sardone ripercorre le violenze contro le donne riconducibili all’estremismo islamista. «È una battaglia prioritaria», insiste l’europarlamentare. Ed è proprio sui diritti femminili che la Lega vuole mettere all’angolo la sinistra, accusata di chiudere gli occhi davanti al fondamentalismo. Anna Maria Cisint punta invece i riflettori sulla rete delle organizzazioni islamiche. Parla di strutture «a matrioska», e denuncia finanziamenti provenienti da Qatar e Kuwait per la realizzazione di moschee irregolari. «Non può esserci un futuro libero e democratico se si applica l’Islam politico e la sharia», avverte l’eurodeputata. Salvini tende la mano agli avversari: «Invitiamo anche donne e uomini di sinistra ad aiutarci nella difesa dei diritti sanciti in Costituzione».

Quella contro l’islamismo non è l’unica offensiva del Carroccio sul terreno della sicurezza. Alla Camera la Lega ha presentato 14 emendamenti al decreto cortei e ha proposto un nuovo reato di «squadrismo eversivo di piazza». Pene da quattro a otto anni di carcere per chi organizza o dirige gruppi finalizzati a violenze, intimidazioni e devastazioni durante le manifestazioni, da due a cinque per chi partecipa. Nel pacchetto anche sanzioni per i blocchi delle merci e l’impiego di droni con intelligenza artificiale nelle aree degradate. Le opposizioni insorgono: Chiara Braga (Pd) denuncia una «gara di cattivismo e repressione», Angelo Bonelli parla di «prove tecniche di regime». La Lega di lotta è tornata.