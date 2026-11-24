Un terremoto. Il monologo elettorale di Grillo, intervistato senza domande da Fazio, ha sconquassato i 5Stelle, e le conseguenze potrebbero distruggere l’intero campo largo. Altro che Palazzo Chigi! Con Di Battista in pista Conte faticherebbe a vedere il 10%. L’ex premier medita la corsa solitaria, e ci arriviamo subito. La Supermedia Agi-Youtrend dà i 5Stelle al 12,8. «L’associazione Schierarsi», quella dell’ex deputato M5s, spiega Antonio Noto, a capo dell’omonima società, «oggi si misura al di fuori dei progressisti e oscilla fra il 3 e il 5%. I numeri cambiano in base a chi sarà il candidato tra Conte e Schlein: con la vittoria di Conte Schierarsi sarebbe al 3%, con Schlein salirebbe al 5, andrebbero a confluire su Di Battista i voti dei pentastellati delusi». Grillo, a Che tempo che fa (da lupi, per Conte), ha detto che aiuterebbe Di Battista «domattina», ma ha pure detto che potrebbe rientrare in campo come «padre nobile» di un movimento, e potrebbe essere quello 5Stelle qualora il tribunale di Roma prossima udienza il 12 gennaio dovesse sentenziare che nome e simbolo appartengono al comico.

Secondo Fabrizio Masia, di Emg, «il potenziale del partito di Di Battista è al 5-6% ma», sottolinea all’Adnkronos, «c’è da capire se abbia voglia di scendere in campo. Potrebbe levare al centrosinistra un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività». E se Grillo e Di Battista scendessero in campo con partiti diversi? «Grillo non intaccherebbe il risultato di Schierarsi, perché Di Battista si è costruito una sua base». Ecco: la non competitività. Conte, in caso di sconfitta alle primarie, potrebbe non accodarsi a Elly e presentarsi alle elezioni da solo. Lo farebbe qualora nessuna delle coalizioni fosse accreditata al 42%: non dovrebbe più scendere a compromessi invio di armi e patrimoniale dunque non perderebbe consensi e potrebbe contenere l’eventuale emorragia provocata da Grillo-Di Battista. Conte, tolta di mezzo Elly se il campo largo implode salta in aria pure lei che avrebbe dovuto unirlo il giro successivo potrebbe presentarsi come vero leader, confidando in una segreteria dem più malleabile.

Secondo Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia research, Dibba ha un potenziale del 3%: «Dovesse prendere il simbolo M5s le incognite sarebbero di più». Per Livio Gigliuto, presidente dell’istituto Piepoli, «il bacino parlerebbe a un elettorato tra il 7 e l’8%. Il dato più interessante riguarda gli elettori M5s: il 42% prenderebbe in considerazione il partito dell’ex deputato, anche se non sappiamo quanti effettivamente lo voterebbero».

Lo show di Beppe potrebbe aver fatto partire i titoli di coda del campo largo. Il cui spettacolo è già stato horror.