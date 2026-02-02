La Albanese fa "comizi" nei centri sociali. Ma sulla vergogna Askatasuna sceglie il silenzio

Francesca Albanese non ci sta a rimanere nell’ombra. E quindi, tra una cittadinanza onoraria che le viene conferita e una che le viene ritirata, ha pensato bene di spostare i suoi comizi nei centri sociali. Nello specifico, andrà allo “Spin Time”, e ciò avviene nonostante si tratti di uno dei locali occupati abusivamente presenti nella lista del Viminale e che dovrebbero essere prossimi allo sgombero. Ma sua maestà “genocidio in corso” sembra reputarla una scelta corretta nonostante i fatti gravissimi avvenuti a Torino, su cui non ci risulta che lei si sia espressa. Nessuna condanna per gli agenti feriti, per la città distrutta, forse per qualcuno sono solo compagni che sbagliano.

Nei prossimi giorni sarò a Roma per parlare del genocidio in corso in Palestina.

▶️Lunedì pomeriggio: Cinema Adriano, Disunited Nations.

▶️Martedì primo pomeriggio: Parlamento.

▶️Martedì sera: Spin Time. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 1, 2026

A intervenire sulla gravità della situazione è la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany e la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli: “Apprendiamo che Amnesty international, la stessa che si era detta 'profondamente preoccupata' per il ddl sull'antisemitismo, attualmente in discussione al Senato, organizza l'incontro con Albanese presso lo Spin Time martedì prossimo. Il tutto nello stabile occupato a Roma, a spese dei contribuenti.

Una vergogna e tutto all'insegna dell'illegalità e dopo i vergognosi fatti di Torino che hanno portato alle ignobili aggressioni nei confronti delle Forze dell'Ordine. Il sindaco Gualtieri e la sinistra prendano le distanze da iniziative del genere nella Capitale".