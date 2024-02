Altri nuovi ingressi in Forza Italia: "Siamo attrattivi, supereremo il 10%"

Cresce la famiglia azzurra. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha ufficializzato ieri, nel corso di una conferenza stampa, l’ingresso in Forza Italia del consigliere regionale ligure Angelo Vaccarezza. Già presidente della Provincia di Savona e capogruppo in Consiglio regionale per Forza Italia, Vaccarezza nel 2015 aveva lasciato il partito per seguire il presidente Toti nel movimento «Cambiamo!». Quello ufficializzato ieri, quindi, è un ritorno al partito con il quale ha iniziato la sua ormai ventennale esperienza politica. «Forza Italia è stata la mia casa per 25 anni e ci torno a vivere con grande gioia – commenta Vaccarezza - Nel partito arriveranno tanti altri sindaci che non sono qui presenti fisicamente, ma anche amministratori e consiglieri comunali».

Il piccolo bradisismo riguarda altri esponenti del molto liberale ligure. Seguono infatti l’esempio di Vaccarezza anche i sindaci (sempre del Savonese) Pierangelo Olivieri, Daniele Galliano e Roberto de Andreis. Il loro arrivo, suggerisce Tajani, è la spia di un rinnovamento interno e della nascita di un inedito entusiasmo per il progetto politico europeista, cristiano e liberale di Forza Italia. Anche in vista dei prossimi appuntamenti (congresso nazionale di fine febbraio, amministrative ed elezioni europei), questi nuovi ingressi offrono maggiori stimoli. Ed è giusto quindi, sottolinea lo stesso segretario nazionale, coltivare ambizioni di crescita.

«Forza Italia si è posta come obiettivo importante quello di superare il 10% alle elezioni europee e il 20% alle politiche - dice il leader azzurro -, per questo stiamo lavorando intensamente per rinforzare la nostra squadra, per avere donne e uomini in grado di costruire un centro di gravità permane della politica italiana». «Non è soltanto una questione di posizionamento politico - avverte Tajani - ma è la necessità e quindi la determinazione di avere persone che sappiano rappresentare i territori nel modo più efficace».

«Dopo le tante adesioni che abbiamo raccolto ci saranno nuovi ingressi anche nei prossimi giorni - avverte lo stesso Tajani, che ieri ha riunito anche la segreteria nazionale per discutere gli aspetti organizzativi del congresso di fine febbraio -. Forza Italia cresce, stiamo lavorando per essere sempre più una forza determinante sia in Italia sia in Europa, più è forte Forza Italia in Europa più è forte l’Italia nelle istituzioni europee».