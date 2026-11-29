Il professor Antonio di Noto, fondatore e direttore dell’istituto demoscopico Noto sondaggi, affronta la possibilità che Beppe Grillo torni in campo. Gli scenari potenziali che riguardano l’ex comico sono almeno due. Ma in entrambi i casi, l’ex comico si posizionerebbe ben lontano dal Campo largo.

Professore, Beppe Grillo ha citato in giudizio il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte: rivuole simbolo e nome di quello che ritiene il «suo» partito. In ogni caso, il fondatore del grillimo è tornato.

«Sì ma qualche sera fa, a Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio, ha fornito due versioni diverse. Non sappiamo a quale credere. Da una parte ha dichiarato che non toglierà voti al Campo largo, dall’altra che è pronto a dare una mano ad Alessandro Di Battista con Schierarsi, formazione che si posiziona nettamente fuori dal centrosinistra. Sono due scenari in contraddizione. È molto difficile immaginare un Grillo degrillizzato...».

Quindi è più semplice immaginarlo al di fuori del Campo largo.

«Sì anche se un partito targettizzato, per esempio tagliato sui giovani - come ha lasciato intendere - , avrebbe poche possibilità di funzionare. I giovani in Italia votano poco, sono la categoria che vota meno. E i partiti targettizzati non hanno mai funzionato granché. Si ricorda I pensionati?..In Serbia, il boom dei giovani è stato preceduto da eventi storici e da un racconto. Sono due scenari diversi».

Quindi? Vede più naturale un’adesione di Grillo a Schierarsi.

«Sì, dove di sicuro toglierebbe voti al Campo largo. Giovedì scorso, a Porta a Porta, abbiamo presentato più di un dato. Se Grillo aderisse a Schierarsi, la formazione di Alessandro Di Battista potrebbe arrivare tra il 6 e il 7%. Senza Grillo, invece, si fermerebbe più o meno alla metà, tra il 3% e il 4%. Segno comunque di una base già radicata».

Il risultato di Schierarsi dipenderebbe anche dal candidato premier del Campo largo.

«Se la candidata premier del Campo largo fosse la segretaria del Pd Elly Schlein, Schierarsi, con Grillo, arriverebbe al 7%. Se invece il candidato premier fosse l’ex premier Giuseppe Conte, perderebbe un punto percentuale, attestandosi al 6%».

Poi c’è un ulteriore scenario, per ora del tutto potenziale: che Beppe Grillo riesca, grazie alla sentenza di un magistrato, a riprendersi nome, simbolo e cassa del Movimento 5 Stelle.

«Beh, questo costringerebbe l’ex premier Giuseppe Conte a raccogliere le firme per presentarsi alle Politiche. Il termine per formare nuovi gruppi parlamentare, il meccanismo in grado di bypassare la raccolta firme, è scaduto: era il 30 ottobre.Quindi l’attuale leader dei 5S dovrebbe precipitarsi in tutte le piazze italiane, con i banchetti».

Un Conte senza Movimento 5 Stelle alle spalle sarebbe ancora appetibile per l’elettorato?

«Se a Conte, all’improvviso, mancasse il simbolo del suo partito, allora diventerebbe trasversale. Già in passato l’ex premier ha dimostrato di poter contare sulla sua trasversalità. E in questo caso riuscirebbe a pescare abbiamo dei dati in merito - proprio dal bacino di voti del Pd».