La strategia del Campo largo è ripetitiva: affibbiare al centrodestra la patente di anti-democratico. Il «colpevole», questa volta, è il presidente del Senato Ignazio La Russa. Elly Schlein ha accusato la seconda carica dello Stato di «intimidire» la Corte costituzionale in vista della sentenza sullo Stabilicum, la legge elettorale. Giuseppe Conte, in stile forense, si è limitato a parlare di «indebita ingerenza» da parte di La Russa.

L’esponente di Fdi, durante «Un caffè in limonaia» alla Fondazione Versiliana, si era limitato a dire che, qualora la Consulta dicesse «no» all’indicazione diretta del premier, la sinistra verrebbe favorita.

Il quadro, allo stato attuale, è quello che è: il Campo largo, pur di non affrontare il nodo primarie, si è asserragliato da giorni attorno a un «tavolo tematico», che dovrebbe stilare il programma di coalizione. Tra una proposta di patrimoniale e l’altra, la sinistra ha scelto di temporeggiare sulla scelta del candidato a presidente del Consiglio.

La speranza, per nulla celata, è che siano le toghe a togliere le castagne dal fuoco: la bocciatura dell’indicazione diretta del premier scongiurerebbe un bagno di sangue tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e chissà chi altro. La polemica sulle parole del presidente del Senato ha interessato tutta la giornata di ieri. Riccardo Zucconi, deputato di Fdi, ha replicato alle accuse di Partito Democratico, 5stelle, Avs e compagnia. La Russa, per il meloniano, avrebbe «espresso una semplice e legittima riflessione politica sull’attuale quadro elettorale». E, al contempo, avrebbe riconosciuto «con la massima chiarezza» le prerogative costituzionali «del presidente della Repubblica» e «della Corte Costituzionale».

Insomma, per Fdi il presidente del Senato ha fatto una fotografia alla scacchiera. Da una parte c’è Giorgia Meloni, con la sua leadership riconosciuta, dall’altra una macedonia di possibilità tra cui il centrosinistra preferirebbe non esprimersi. Fonti vicine al presidente del Senato hanno fatto sapere di riconoscersi nel pensiero e nella ricostruzione di Zucconi: l’«attacco» alla Corte Costituzionale, in sintesi non sarebbe mai avvenuto. Il Nazareno ha comunque intravisto la possibilità di scatenare una bufera mediatica. Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia è arrivato a domandare una sorta di giuramento alla premier e al presidente del Senato: «Giorgia Meloni chiarisca sin da ora che ogni pronuncia della Consulta sarà rispettata, indipendentemente dalla convenienza politica della maggioranza». È spuntato anche Massimo D’Alema che si è limitato a un lapidario: «La Costituzione è antifastica e infatti La Russa la attacca».

Nessuno, in maggioranza, ha mai messo in discussione il rispetto di quanto deciderà la Corte sullo Stabilicum. A sinistra, d’altro canto, non è ancora stato chiarito quale sia il nome del candidato premier, qualora la legge elettorale lo richiedesse.

FraBo