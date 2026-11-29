In pubblico Giuseppe Conte ostenta sicurezza: «È una cosa che non ci riguarda». L’affaire Grillo - il ritorno in campo del fondatore - non scompone ufficialmente l’avvocato del popolo che ogni giorno compulsa i numeri che arrivano sul tavolo della sua scrivania di via di Campo Marzio 46, dove si trova il quartier generale del M5s. A proposito ieri è arrivata la fotografia dell’istituto Piepoli, guidato da Livio Gigliuto, e che fa registrare un passo indietro: il Movimento perde mezzo punto e non va oltre il 12.5%.Dissimulare è l’ordine di scuderia che attraversa tutti i livelli dei pentastellati. Meglio non parlare delle mosse dell’ex comico, come se non appartenesse più alla storia dei 5s.«Siamo noi il M5S e torneremo al governo da protagonisti», assicura Conte ogniqualvolta un deputato o un senatore alza il dito e domanda: «Presidente, hai visto cosa dice Beppe?».Eppure nei dietro le quinte, nei capannelli che si formano a Montecitorio tra un voto e un’interrogazione parlamentare, il tema più discusso riguarda le mosse di Grillo. Perché lui resta «il nostro padre nobile e perché senza di lui non saremmo qui». E perché in fondo l’allontanamento di Grillo resta un grande trauma che ha travolto il mondo pentastellato. Il Movimento è dunque in subbuglio, preoccupato che Grillo possa togliere il simbolo. Senza il simbolo cambierebbe la fase della parabola politica di chi come l’avvocato del popolo ha investito tutte le fiches in questa partita per tornare a Palazzo Chigi. Dubbi e perplessità che spingono un pezzo di gruppo parlamentare a guardarsi attorno. In particolare i più pensierosi sono deputati e senatori che possono annoverare due legislature. Perché dopo due mandati alla Camera e al Senato le regole interne prevedono che non ci possa essere più un’altra candidatura. La lista di deputati e senatori al secondo giro è lunghissima.Alla Camera fra gli altri ci sono il capogruppo Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, Davide Aiello, Stefania Ascari, Vittoria Baldino, Raffaele Bruno, Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Patty L’Abbate, Mario Perantoni, Filippo Scerra, Gilda Sportiello, Francesco Silvestri, Riccardo Tucci.Insomma, un foglio A4 non basta per racchiudere tutti coloro che nel 2027 ultimeranno la seconda legislatura consecutiva e come si diceva sopra stando alle regole del M5S - non dovrebbero essere ricandidabili.Sia come sia, oggi il Movimento è un’altra cosa, quello di Grillo degli albori è un lontano ricordo. Conte ha ridisegnato i pentastellati a sua immagine e somiglianza. Gli ha dato una connotazione politica diversa anche alla luce della doppia esperienza al governo da presidente del Consiglio. In questa cornice definita «complicata» Conte ha in mente una mossa utile a evitare fughe di ogni tipo.L’idea di massima è di aprire al terzo mandato consecutivo - l’ultima modifica ne prevede tre, ma con un’interruzione - per non perdere la spinta degli attuali gruppi parlamentari che hanno una capillarità territoriale utile per questa lunghissima campagna elettorale. Una mossa che verrebbe vista come un beau gest da parte di senatori e deputati. E che dunque avrebbe come conseguenza naturale quella di far rientrare tensioni e malumori diffusi. Nella stessa chiave va letto il cambio di atteggiamento di Conte nei confronti di Virginia Raggi.L’ex sindaca di Roma non si può considerare una contiana. Non ha mai amato la postura dell’avvocato del popolo, in particolare non è mai stata una sostenitrice dell’alleanza organica con il Pd. Raggi è stata accostata ad Alessandro Di Battista con cui ha continuato a dialogare in questi anni e con cui ha un’assonanza di vedute sulle problematiche del Paese.Ma da qualche giorno la scena sembra essere cambiata. Perché Raggi dovrebbe essere alla fine di tutto candidata da Conte. «Giuseppe, candidami tu». E Conte garantisce: più poltrone per tutti.