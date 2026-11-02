Appunti per adolescenti “disperati” nelle piazze

Protesters march during a national general strike called by the USB union (Unione Sindacale di Base) and supported by student collectives and other trade unions. Demonstrators gathered to protest government economic policies surrounding the new budget law, targeting the rising cost of living, stagnant wages, job insecurity, and working conditions. Protesters also called for a reduction in military spending in favor of increased investments in healthcare, education, and social services. - Friday, October 30, 2026. News (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse) Corteo in occasione dello sciopero generale nazionale lanciato dall’Unione Sindacale di Base (USB), con l’adesione di collettivi e gruppi studentesti, oltra ad altre sigle sindacali. Protesta contro le politiche del governo nei giorni della nuova Finanziaria, il carovita legato alla crisi petrolifera e agli stipendi fermi, la precarietà, le condizioni di lavoro e le troppe spese militari a scapito di maggiori investimenti in sanità, scuola e servizi sociali - Venerdì 30 ottobre 2026. Notizie (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)

Ascoltare i giovani e la piazza è sacrosanto, ma poi bisogna risalire alle cause. Invece, il vuoto. Da un lato la sinistra fa il suo mestiere, soffia sul fuoco e dà voce agli striscioni degli sbarbatelli, mettendosi al loro livello. Massì, torniamo tutti giovani, bandiera rossa trionferà reloaded. Dall’altro, spiace ma non sorprende, la destra non fa la destra, e forse manco ne sarebbe capace, limitandosi a promettere qualche manganellata per tenersi buona la maggioranza silenziosa.

Purtroppo, salvare le vetrine è appena il minimo sindacale, non la soluzione. Seppur pacificamente, le tangenziali restano bloccate e i ragazzi perdono giorni di scuola. Vogliono ascolto? Diamogli ascolto. Ma diciamogli anche noi qualcosa. Se loro fanno i giovani, sarà il caso che noi facciamo i vecchi, raccontando una visione delle cose basata su una conoscenza e un’esperienza che essi non possono avere, e nemmeno devono, aggiungerei.

Gli spieghi che le cose del mondo vanno come sono sempre andate, ossia non alla maniera del giardino incantato che uno immagina a 18 anni, e ci sta pure; ad esempio, gli dici che l’energia è una risorsa scarsa quanto essenziale, che senza non si mangia o non arrivi a fine mese o non paghi l’affitto, mettila come vuoi, e che il gas dell’Adriatico se non lo trivelli tu lo fanno i croati, e poi te lo vendono.

Gli comunichi che sembrava giusto aver messo al centro delle politiche il pianeta e le ideologie Greta-inspired, sacrificando l’industria sporca e cattiva. Solo che adesso è arrivato il conto. Chi pensavano che l’avrebbe pagato? Gli industriali e i ricchi? Ma quando mai è successo nella storia? Sono sempre gli ultimi e i più fragili a pagare, i poveri e i giovani.

Gli dici che aver reso la scuola non selettiva e meritocratica, dove possono al limite pure menare il professore, mentre manco a casa gli puoi dare due sberle e rimetterlo in carreggiata, ha indebolito solo loro. Sì, perché docenti e genitori di loro si stavano occupando, della loro crescita e formazione. Ma non di tutti. I figli di chi ha soldi vanno alle scuole serie e poi all’estero. Gli altri sventolano bandiere.

Queste brevi pennellate per significare che se vuoi capire davvero un malessere sociale tanto diffuso e radicato non ti puoi accontentare di dare la croce a un Trump o una Meloni di passaggio, né sperare seriamente che un Conte o una Schlein qualsiasi lo risolvano. La politica di piccolo cabotaggio li cavalca i disagi, non li affronta.

Una risposta di destra parlerebbe di aiutare l’industria manifatturiera a produrre di più a costi competitivi, liberandola da lacci e lacciuoli di stupide norme burocratiche e finto-ambientali. Parlerebbe di stimolare la creazione di ricchezza, non

di distribuire soldi a destra e a manca. Mostrerebbe ai giovani che dentro le vetrine non c’è niente e infrangerle li farà sentire solo più poveri. Gli darebbe fiducia premiando la preparazione e l’impegno quali unici mezzi per una vita piacevole. Chiarirebbe loro che il benessere non è il male ma anzi, è ciò per la cui mancanza sono in piazza.