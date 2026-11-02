Appunti per adolescenti “disperati” nelle piazze

Ascoltare i giovani e la piazza è sacrosanto, ma poi bisogna risalire alle cause. Invece, il vuoto. Da un lato la sinistra fa il suo mestiere, soffia sul fuoco e dà voce agli striscioni degli sbarbatelli, mettendosi al loro livello. Massì, torniamo tutti giovani, bandiera rossa trionferà reloaded. Dall’altro, spiace ma non sorprende, la destra non fa la destra, e forse manco ne sarebbe capace, limitandosi a promettere qualche manganellata per tenersi buona la maggioranza silenziosa.
Purtroppo, salvare le vetrine è appena il minimo sindacale, non la soluzione. Seppur pacificamente, le tangenziali restano bloccate e i ragazzi perdono giorni di scuola. Vogliono ascolto? Diamogli ascolto. Ma diciamogli anche noi qualcosa. Se loro fanno i giovani, sarà il caso che noi facciamo i vecchi, raccontando una visione delle cose basata su una conoscenza e un’esperienza che essi non possono avere, e nemmeno devono, aggiungerei.
Gli spieghi che le cose del mondo vanno come sono sempre andate, ossia non alla maniera del giardino incantato che uno immagina a 18 anni, e ci sta pure; ad esempio, gli dici che l’energia è una risorsa scarsa quanto essenziale, che senza non si mangia o non arrivi a fine mese o non paghi l’affitto, mettila come vuoi, e che il gas dell’Adriatico se non lo trivelli tu lo fanno i croati, e poi te lo vendono.
Gli comunichi che sembrava giusto aver messo al centro delle politiche il pianeta e le ideologie Greta-inspired, sacrificando l’industria sporca e cattiva. Solo che adesso è arrivato il conto. Chi pensavano che l’avrebbe pagato? Gli industriali e i ricchi? Ma quando mai è successo nella storia? Sono sempre gli ultimi e i più fragili a pagare, i poveri e i giovani.
Gli dici che aver reso la scuola non selettiva e meritocratica, dove possono al limite pure menare il professore, mentre manco a casa gli puoi dare due sberle e rimetterlo in carreggiata, ha indebolito solo loro. Sì, perché docenti e genitori di loro si stavano occupando, della loro crescita e formazione. Ma non di tutti. I figli di chi ha soldi vanno alle scuole serie e poi all’estero. Gli altri sventolano bandiere.
Queste brevi pennellate per significare che se vuoi capire davvero un malessere sociale tanto diffuso e radicato non ti puoi accontentare di dare la croce a un Trump o una Meloni di passaggio, né sperare seriamente che un Conte o una Schlein qualsiasi lo risolvano. La politica di piccolo cabotaggio li cavalca i disagi, non li affronta.
Una risposta di destra parlerebbe di aiutare l’industria manifatturiera a produrre di più a costi competitivi, liberandola da lacci e lacciuoli di stupide norme burocratiche e finto-ambientali. Parlerebbe di stimolare la creazione di ricchezza, non
di distribuire soldi a destra e a manca. Mostrerebbe ai giovani che dentro le vetrine non c’è niente e infrangerle li farà sentire solo più poveri. Gli darebbe fiducia premiando la preparazione e l’impegno quali unici mezzi per una vita piacevole. Chiarirebbe loro che il benessere non è il male ma anzi, è ciò per la cui mancanza sono in piazza.