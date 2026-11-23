Un’intervista sull’Ucraina, le accuse di propaganda filorussa e una scelta destinata a far discutere. Protagonista Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di raccontare la propria vicenda a Clara Statello, giornalista con un passato da corrispondente di Sputnik Italia, l’agenzia d’informazione controllata dallo Stato russo.

Il colloquio, pubblicato sul canale Polivox, è stato presentato con un titolo piuttosto indicativo: “Della Valle: c’è un problema di democrazia in Ucraina”. Al centro della discussione c’è l’inserimento dell’eurodeputato nel database Myrotvorets, sito ucraino che raccoglie informazioni su persone considerate ostili a Kiev. Una vicenda che ha coinvolto anche altri rappresentanti pentastellati al Parlamento europeo, provocando la reazione della Farnesina.

Fin qui la notizia. Ma c’è un particolare che merita attenzione. Come evidenziato da Orizzonte Occidente, a raccogliere le dichiarazioni di Della Valle è proprio Clara Statello, che del suo passato professionale non ha mai fatto mistero. Nella biografia pubblica si presenta come ex corrispondente, videoreporter e autrice per Sputnik Italia. Successivamente ha collaborato con testate come L’Antidiplomatico e Marx21.

Un curriculum legittimo, sia chiaro. Ma anche un elemento difficilmente trascurabile quando l’argomento della conversazione riguarda la Russia e l’Ucraina. Sputnik, del resto, non è una testata qualsiasi: insieme a Russia Today è stata colpita nel marzo 2022 dalle restrizioni dell’Unione europea, che ne ha sospeso la diffusione nel territorio comunitario contestandone il ruolo nella propaganda del Cremlino.

Nel filmato, l’intervistatrice ripercorre con una certa ironia le accuse rivolte all’europarlamentare, dalla presunta diffusione di propaganda russa alle contestazioni legate alla sovranità territoriale ucraina. Il tutto si inserisce in una conversazione che punta i riflettori sul funzionamento di Myrotvorets e sulle condizioni della democrazia in Ucraina. Sul database, peraltro, è intervenuta anche l’ambasciata ucraina in Italia, precisando che non si tratta di uno strumento ufficiale delle istituzioni di Kiev.

Naturalmente, aver concesso un’intervista a un’ex collaboratrice di Sputnik non significa in alcun modo condividere le posizioni del Cremlino. Ma resta la particolarità di una scelta comunicativa che - nel pieno di un conflitto combattuto anche sul terreno dell’informazione - difficilmente poteva passare inosservata. Soprattutto quando a compierla è un rappresentante italiano al Parlamento europeo.