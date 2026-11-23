Un nuovo padiglione da 262 posti detentivi, oltre 900 milioni di euro di investimenti e l’obiettivo di realizzare più di 10 mila nuovi posti entro il 2027. Prosegue il piano del governo per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. L’ultimo tassello è rappresentato dalla nuova struttura inaugurata presso la casa circondariale di Livorno, realizzata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma straordinario di potenziamento dell’edilizia penitenziaria varato nel luglio 2025.

Al taglio del nastro ha partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, accompagnato dal sottosegretario Alberto Balboni, dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele e dal capo del Dipartimento Opere pubbliche e Politiche abitative del MIT Calogero Mauceri.

Il Guardasigilli ha voluto sottolineare soprattutto l’importanza del percorso di recupero dei detenuti. “Qui abbiamo un’eccellenza della rieducazione costituzionalmente orientata. Ho letto, e adesso ne prendo visione, di tutte le attività svolte, utili a reinserire i detenuti, una volta espiata la pena, nel consorzio sociale”, ha dichiarato Nordio.

Dopo la benedizione della struttura da parte di don Donato Mollica, vicario del vescovo di Livorno, il ministro ha visitato il nuovo Padiglione D, accompagnato dalla direttrice dell’istituto Maria Grazia Giampiccolo e dalla comandante del reparto di Polizia penitenziaria Rosella Iemma.

L’intervento rientra nel piano coordinato dal commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, in collaborazione con il MIT e i dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità. I numeri fotografano la portata del programma: con i 262 posti inaugurati a Livorno, salgono a 2.331 quelli già consegnati nell’ambito degli interventi previsti per il triennio 2025-2027. Il piano punta a superare quota 10 mila attraverso nuove costruzioni e ampliamenti degli istituti esistenti.

La parte più consistente dei lavori è prevista per il 2027, quando dovrebbero essere realizzati oltre 7 mila posti detentivi. Un’accelerazione sulla quale il governo punta per aumentare la capacità ricettiva delle carceri italiane e intervenire strutturalmente su una delle principali criticità del sistema penitenziario.