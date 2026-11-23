Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio e ha loro ricordato che “il magistrato tributario, come ogni altro giudice, è chiamato in primo luogo, ad assicurare la tutela dei diritti in attuazione dell’articolo 24, primo comma, della Costituzione. Allo stesso tempo, l’attività del giudice tributario rappresenta un’essenziale garanzia di adempimento di un dovere alla base del patto sociale”.

Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” perché che il Costituente, in questo modo, ha voluto “mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione”. Il fisco, ha aggiunto il presidente, “deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone. Tutti auspichiamo, comprensibilmente, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero”. Naturalmente, “va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”, perché “il pagamento dei tributi è l’adempimento di uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale cui si riferisce l’articolo 2 della Costituzione. La violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale. Siete quindi chiamati a operare in un ambito in cui sono in gioco i valori fondativi dello Stato democratico e il rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini”.

I magistrati tributari rappresentano una nuova fase della magistratura italiana: si tratta di 170 togati selezionati tramite concorso pubblico che, al termine del tirocinio, entreranno operativi per gestire le materie di natura fiscale. Per Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’avvio del reclutamento per concorso “uno spartiacque nella storia della giustizia tributaria”. Lussana è già al lavoro la Commissione per il secondo concorso per altri 180 posti. L’obiettivo è rafforzare gli organici e costruire una magistratura tributaria sempre più strutturata. A completare il percorso di riforma, iniziato con la legge 130 del 2022, è stato approvato quest’anno il decreto legislativo 149, che ha ridisegnato lo stato giuridico dei magistrati tributari, introducendo nuove disposizioni su formazione, incompatibilità e responsabilità disciplinare.