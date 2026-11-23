“Due ore tirate contro Fratelli d’Italia ed il centrodestra”. Bruno Vespa non usa giri di parole per commentare la nuova stagione di Report, ripartita su Rai 3 senza Sigfrido Ranucci alla conduzione. E il giudizio del giornalista, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è tutt’altro che tenero. Anzi, arriva persino a rivalutare il vecchio conduttore.

“Ho visto Report. Devo dire che hanno fatto quello che nemmeno Ranucci avrebbe fatto”, esordisce Vespa, mettendo subito nel mirino l’impostazione politica della trasmissione. Il motivo? Appunto, quelle “due ore tirate contro Fratelli d’Italia ed il centrodestra”. Un attacco che secondo il conduttore di Porta a Porta sarebbe andato addirittura oltre quanto visto nelle precedenti edizioni del programma.

Tanto da spingerlo a una considerazione piuttosto sorprendente. Alla domanda se a questo punto fosse meglio il vecchio Report, Vespa risponde senza esitazioni: “Rispetto a ieri sera, sì”. Una bocciatura che pesa, soprattutto considerando le polemiche che hanno accompagnato il cambio alla guida della trasmissione.

Il giornalista non infierisce invece sul fronte degli ascolti, più bassi rispetto al passato. “Andiamo a guardare da dove si comincia, anche Ranucci aveva iniziato con ascolti bassi. Poi negli anni si cresce. E anche i conduttori attuali probabilmente cresceranno”, osserva. Il problema, insomma, non sarebbe tanto il pubblico quanto la linea editoriale: “Dal punto di vista politico però, per non farsi dire nulla, vanno oltre, diciamo così”.

Ma l’intervista offre anche altri spunti, a partire dal futuro di Enrico Mentana. Vespa vedrebbe di buon occhio un suo eventuale approdo in Rai, pur senza sbilanciarsi sul ruolo. E a chi gli chiede se il direttore del Tg La7 potrebbe condurre Porta a Porta, risponde: “Credo che lo farebbe benissimo, non credo però che lo farebbe”.

Non manca poi una stoccata a Urbano Cairo, editore di La7 e del Corriere della Sera. “Tu sei il più bravo di tutti in assoluto, perché riesci a fare un grande giornale di sistema come il Corriere della Sera e fai, invece, una televisione rispetto alla quale la mia amata Telekabul era uno zuccherino”, è la battuta che Vespa racconta di rivolgergli abitualmente. E aggiunge: “Lui guarda al mercato, al business, del resto non gliene frega nulla”.

Infine, un passaggio sul suo futuro professionale. Vespa racconta di aver ricevuto in passato offerte generose da Silvio Berlusconi e successivamente da Pier Silvio per trasferirsi a Mediaset. Proposte mai concretizzate per una ragione precisa: “Io ho deciso di morire dove sono nato, in Rai”. Del resto, ricorda, il suo primo microfono lo ha impugnato a 18 anni. Oggi ne ha 82. E non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: “E finché il Padre Eterno, e la Rai, me lo consentiranno…”.