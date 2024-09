"Alle imprese il 30% di rimborso entro 15 giorni". Il piano per le assicurazione contro le catastrofi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le assicurazioni contro le catastrofi e gli extraprofitti, il ministro Adolfo Urso fa chiarezza. Intervenuto per una premiazione nello stand Masaf del G7 a Siracusa, il titolare delle imprese si è soffermato sui due dossier al centro del dibattito politico, a partire dalla norma - varata con la legge di bilancio - che dal 31 dicembre prossimo prevede l'obbligo di polizza catastrofale per le imprese e che domani sarà al centro di un incontro: "A fronte di un evento catastrofale le assicurazioni dovranno rimborsare alle imprese almeno il 30% delle polizze, entro i primi 15 giorni dall'evento. In questo modo consentiremo alle nostre aziende di avere subito le risorse per riattivare la propria attività produttiva" .

Interpellato dal Sole 24 Ore Radiocor, Urso ha rimarcato che domani verrà presentato agli operatori del settore, alle imprese e al comparto assicurativo lo schema di decreto attuativo che rende operativa la norma di legge approvata lo scorso anno in piena intesa con il ministero dell'Economia. L'esponente di Fratelli d'Italia non ha dubbi: si tratta di "un passo in avanti importante per mettere in sicurezza il sistema Paese" .

Altro tema al centro delle discussioni politiche è quello relativo agli extraprofitti.

"Nessuno ha mai parlato di tassa sugli extra-profitti ma di contributo da parte di chi ha avuto maggiori profitti negli ultimi due anni, settori che hanno sicuramente fatto performance di gran lunga superiori alle aspettative, che vogliono a loro volta - in piena intesa e con il loro spirito volontario - contribuire in questa fase in cui il Paese ha bisogno di risorse pubbliche per continuare sulla strada di risamento produttivo"

Urso ha tenuto a precisare che nessuno ha mai ipotizzato nuove imposte, considerando che il governo è culturalmente contrario a misure di questo tipo:. Urso ha evidenziato inoltre di essere sicuro che il Parlamento e il Governo che lo sostiene troveranno una piena condivisione sulle misure che verranno presentate alle Camere.