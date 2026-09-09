Atm, gara persa a Copenaghen. “Ma il biglietto non aumenta”

L’Atm ha perso la nuova gara internazionale per la gestione della metropolitana di Copenaghen a partire dal 2027. «È chiaro che era meglio vincerla, che le gare si possono vincere e perdere - ha commentata il sindaco, Giuseppe Sala -. Il negativo è appunto che sui conti inciderà. Il positivo è che io sto dicendo ad Atm da un po’ di tempo concentriamoci molto su Milano, perché le esigenze di servizio richiedono ancor più focalizzazione e quindi cercheremo di fare quello».

Il sindaco ne ha parlato a margine della conferenza stampa della Milano Fashion Week, a chi gli chiedeva se è preoccupato per i conti di Atm e per le ricadute sul trasporto locale. «Sui conti ho chiesto ad Atm una verifica, non è una situazione drammatica, sia chiaro. Però attenzione va posta», ha sottolineato Sala. E su un eventuale aumento del biglietto Atm: «Lo escludo totalmente», ha assicurato. Quanto infine a possibili azioni legali in seguito alla perdita della maxi-gara: «È una gara e c’è poco da dire - ha concluso il sindaco -. Poi alla fine noi, da quello che ho capito, avevamo l’offerta economica migliore, su quella tecnica è sempre difficile capire come vengono giudicate le cose, ma le gare vanno così».

Sulla sconfitta il centrodestra attacca. «Il sindaco - dichiara il deputato di Fdi, Riccardo De Corato -, dopo aver perso l’appalto per la metropolitana di Copenaghen, ha detto che ora bisogna concentrarsi sulla città. Quella è stata l’ennesima disfatta e sciagura del centrosinistra milanese che da 15 anni governa malissimo il capoluogo lombardo. Dopo dieci anni di letargo, solo oggi, Sala si sveglia e dice di doversi concentrare sulla città. Ma dal 2016 ad oggi, cosa ha fatto? Questo è l’ennesimo schiaffo e umiliazione per la città e per i milanesi che spero vivamente la prossima primavera potranno mettere fine a questo incubo». Nei giorni scorsi si era saputo che dopo 18 anni l’Azienda dei trasporti milanese non gestirà più il servizio nella capitale danese. Da fine settembre 2027 le quattro linee metropolitane della città passeranno a una società interna. Atm perde così un appalto da 2,2 miliardi di euro. Alla gara pubblica avevano partecipato sette operatori internazionali.