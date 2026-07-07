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Attentato a Ranucci, l'ironia di Atreju: "Anche a voi un amico ha messo una bomba sotto casa?"

Nel fotomontaggio è inserita anche un'immagine di Ranucci seduto a un tavolo insieme a Valter Lavitola. Il testo prosegue in tono sarcastico: "Raccontateci la vostra esperienza"

Attentato a Ranucci, l'ironia di Atreju: "Anche a voi un amico ha messo una bomba sotto casa?"
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Ironia social da parte di Atreju, l'account ufficiale della festa di Fratelli d'Italia, sul caso che riguarda il giornalista Sigfrido Ranucci e gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato progettato nei suoi confronti. In un post pubblicato su Instagram compare una foto del conduttore di Report con la scritta: "Il presunto attentatore di Ranucci è un suo amico".

Nel fotomontaggio è inserita anche un'immagine di Ranucci seduto a un tavolo insieme a Valter Lavitola. Il testo prosegue in tono sarcastico: "Anche a voi è successo nella vita che un vostro amico vi abbia messo una bomba sotto casa? Raccontateci la vostra esperienza". Il riferimento è agli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma che vede l'ex faccendiere indagato come presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista.

Riguardo a Lavitola, Ranucci ha dichiarato alla Stampa di essere "veramente stordito, è un amico. Ci sentiamo al telefono molto spesso. Chiamate e messaggi settimanali se non giornalieri”. L'imprenditore è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda.

L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante, insieme a un'altra persona, dell’attentato dinamitardo contro il conduttore di Report. Alla ricerca di eventuali riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. Sul movente dell’attentato le indagini degli inquirenti sono tuttora in corso.

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