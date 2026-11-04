Baya sogna l’ondata islamista in Europa: “Dalle piazze per Gaza alle urne, il vento sta cambiando”

Il successo elettorale dei candidati musulmani negli Stati Uniti diventa un modello politico da esportare anche in Europa. Dopo Zohran Mamdani, eletto sindaco di New York, è la volta di Abdulrahman El-Sayed, celebrato sui social come il primo musulmano eletto al Senato americano. E c’è già chi guarda a queste esperienze come a un esempio da replicare anche nel Vecchio Continente. Dalle piazze per Gaza alle urne. Non puntano più solo alle manifestazioni contro Israele, perché hanno l’ambizione di trasformare il consenso raccolto attorno alla causa palestinese in rappresentanza politica e potere. A indicare apertamente questa prospettiva è Brahim Baya, islamista torinese, che sui social celebra i risultati americani e auspica che lo stesso fenomeno possa affermarsi anche in Europa. “Non sono bastati i milioni delle lobby, né la propaganda islamofoba di Trump”, scrive. Poi indica la traiettoria: “Dalle piazze per Gaza alle urne, il vento sta cambiando”. Secondo lui “una nuova generazione dimostra che si può fare politica per la giustizia sociale, contro le guerre e per il bene di tutti. Che questa onda arrivi anche in Europa!”. Stanno cercando di costruire una forza capace di incidere direttamente sugli equilibri politici europei. Le piazze diventerebbero così il punto di partenza di un percorso destinato a proseguire nelle istituzioni. L’Islam politico comprende movimenti e ideologie che considerano i principi islamici un fondamento dell’organizzazione politica e sociale. Secondo la definizione accademica dell’Oxford Bibliographies⁠￼, il termine indica le interpretazioni dell’Islam che costituiscono una base per l’identità e l’azione politica, soprattutto attraverso movimenti organizzati. Un che senza più nascondersi stanno provando a esportare in Italia.