A distanza di trentadue anni, i tasselli emersi dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta, e prima ancora da quella di Firenze, riscrivono parte di ciò che accadde nel 1994, una settimana prima delle elezioni poi vinte da Silvio Berlusconi. E aprono nuovi interrogativi su quella stagione, su cui ora Forza Italia chiede sia fatta «piena luce».

La fonte di Repubblica che in prima pagina riportava le dichiarazioni di un pentito di Cosa nostra, Salvatore Cancemi, che chiamava in causa proprio l’allora aspirante presidente del Consiglio, sarebbe stato l’allora vertice della Dia, Gianni De Gennaro. Una circostanza che lui ha negato due anni fa davanti ai pm fiorentini. Ma che viene confermata invece con forza dai magistrati di Caltanissetta tra le carte della nuova indagine che lo accusa di depistaggio. Di certo quella fuga di notizie fu l’innesco di una campagna contro il Cav proprio alla vigilia delle urne. Come ha raccontato Lirio Abbate su questo Giornale, «il sospetto che emerge ora è che quella prima esposizione pubblica di Berlusconi non sia stata soltanto il risultato casuale di una notizia arrivata un giornale. Potrebbe essere stata alimentata da una scelta compiuta dentro gli apparati dello Stato».

È lecito chiedersi se qualcuno abbia utilizzato un segreto investigativo e a quali fini. Il deputato azzurro, Pietro Pittalis, sottolinea «l’opacità di situazioni finalizzate a mettere in cattiva luce il presidente Berlusconi nel momento in cui si apprestava a formare un nuovo governo e a dare una svolta anche nel sistema politico italiano, con un riverbero anche sulla tenuta delle istituzioni democratiche». E aggiunge che «sia pure a distanza di tanti anni, finalmente viene fatta chiarezza su quella che è stata una stagione di calunnie e diffamazioni nei confronti del presidente Berlusconi. Si comprende come tutto nasca da disegni ben architettati e questo ci induce a chiedere di fare piena luce».

In commissione antimafia, spiega, «apriremo un focus anche sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta e, dunque, anche sul ruolo esercitato dall’allora dottor De Gennaro. Penso che dovremmo andare a fondo perché, finalmente, vengono smentiti i teoremi costruiti a tavolino e sta affiorando la verità. Preoccupa il quadro inquietante che emerge di una commistione tra settori della magistratura e della Dia di allora». Il vice presidente della Camera Giorgio Mulè, riflette su come nel 1994 «ci furono favoreggiatori della politica che si prestarono a un disegno che nulla aveva a che fare con la giustizia, ma con un tentativo di inquinamento elettorale. Comunque in quel caso il tentativo di mettere fango nel ventilatore contro Berlusconi si rivelò un boomerang».

Sebbene inviti alla prudenza sulle nuove indagini che coinvolgono De Gennaro a Caltanissetta, perché «è presto per trarre conclusioni», il senatore azzurro Maurizio Gasparri non ha dubbi sulle vicende giudiziarie che negli anni hanno coinvolto il Cav: «Berlusconi è sempre stato chiamato in causa a sproposito per le vicende di mafia. Le inchieste sono sempre finite, come era ovvio, nel nulla e bisognerebbe capire bene chi ha voluto alimentare questi polveroni - precisa - Vedremo se da queste vicende recenti emergeranno responsabilità di altri manovratori, ma per me già è chiaro che tanti settori, soprattutto dalla magistratura orientata a sinistra, sono stati protagonisti di vicende tutte da chiarire. Berlusconi è stato vittima di un’aggressione anche su questo fronte basata sul nulla».