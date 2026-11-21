Un pacchetto da tre milioni e mezzo di voti, tra immigrati e pensionati. Il doppio dei consensi raccolti da Fratoianni e Bonelli alle ultime Europee. Il triplo dei voti di Matteo Renzi. La «piazza Cgil» vale oro per il campo largo. Maurizio Landini si candida a essere il vero azionista di maggioranza dell’alleanza progressista. Tutti ai piedi del capo della Cgil. Schlein, Fratoianni, Conte e Bonelli: i leader del campo largo sfilano in processione al corteo del sindacato a Roma. Come discepoli alla corte del Messia. Schlein, Fratoianni e Bonelli applaudono da terra il «vate Landini», che dal palco dei Fori Imperiali lancia l’offensiva contro la destra e sprona i partiti dell’opposizione a fare presto sulla patrimoniale.L’aiuto della Cgil per le elezioni politiche è vitale. E anche per le primarie interne che dovranno decidere lo sfidante di Giorgia Meloni. È una torta da tre milioni e mezzo di voti. Oggi la Cgil (dati 2024-2025) può snocciolare dati importanti: 2 milioni e mezzo di pensionati tra gli iscritti. E un milione tra i lavoratori immigrati. Una fetta di elettorato che potrebbe regalare la vittoria al campo largo alle prossime elezioni.E, dunque, si segue la linea Landini. Piazze e presidi a oltranza. Fino al voto. Già dal prossimo mese, 5 e 12 dicembre, Landini sarà nuovamente in strada con due mobilitazioni: la prima (5) sulla Sanità, il 12 sul Mezzogiorno.È lui il leader ombra del centro-sinistra. Il bottino elettorale è in mano al leader della Cgil. Inutile negarlo. A gennaio, Landini avrebbe dovuto concludere il suo secondo mandato alla guida della Cgil. Ma nell’ultima assemblea generale (luglio 2026) si è cucito su misura una proroga ad hoc per arrivare a dicemnon dei martelli, oggetto che la banda con cui è accusata di aver girovagato per l’Ungheria usa per spaccare teste.A Milano c’era pure il dem Pierfrancesco Majorino, autocandidatosi a sindaco: «A questo governo diciamo una cosa sola: “Siete minoranza del Paese”», sennonché il Majo lo diceva anche quand’era candidato alla presidenza della Lombardia ed è arrivato venti punti dietro al leghista Attilio Fontana, e il 10 per cento è andato a Letizia Moratti, che di sinistra non ci risulta.bre 2027 alla guida del Cgil. Mossa vincente per detenere il controllo delle piazze, che pure ieri hanno regalato momenti di tensioni. E poi una cassa (il bilancio della Cgil) da 33 milioni di euro da trasformare in macchina elettorale.Il campo largo non si smarca. Non può. Augusta Montaruli (Fdi) coglie in una nota il succo della sudditanza: «La solita ambiguità del campo largo, che resta ßaccanto agli estremisti. È solo una passerella elettorale». L’età media nelle piazze anti-Meloni convocate dalla Cgil contro la manovra è oltre i 65 anni. Di lavoratori ce ne sono pochissimi. Di richieste molte e confuse. Di potenziali elettori tanti. Questo conta per i leader della sinistra. «Dobbiamo lanciare un presidio democratico del Parlamento perché quelli devono rispondere a noi, non fare mostre a favore del fascismo», attacca dal palco Landini. Schlein applaude. Bonelli sorride. Fratoianni assapora la futura vittoria.In piazza c’è anche Giuseppe Conte che però si tiene nelle retrovie. Non si fa vedere accanto agli alleati. Solita strategia comunicativa. La segretaria del Pd, al contrario, segue alla perfezione il dettato landiniano: «Continueremo a mobilitarci anche con altre organizzazioni contro questa manovra che per fortuna è l’ultima del governo Meloni», urla Schlein. Fratoianni idem: «Noi stiamo con questa Italia, contro il governo Meloni le sue politiche, contro una legge di bilancio sbagliata che taglia ancora fondi alla sanità, che aumenta la spesa militare, che non risponde ai problemi di questo paese. Noi siamo qui oggi e nei cortei di tutta Italia perché qui dobbiamo stare».Bonelli è il più creativo: «Il climafreghismo del governo Meloni è un alibi per tutelare gli interessi delle lobby del petrolio, cioè dei petrodollari, che non vogliono la transizione energetica verso le rinnovabili». Parole in libertà.