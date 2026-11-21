In Italia può succedere non solo che militanti di estrema sinistra occupino un polo universitario e interrompano il regolare svolgimento delle lezioni, com’è accaduto in questi giorni a Torino (provocando, secondo quanto affermato dalla rettrice Cristina Prandi, danni allo stabile per ben 149.300 euro, a cui vanno aggiunti altri 5.000 euro di strumentazioni sottratte al magazzino fotografico). Capita perfino che chi era responsabile di gestire quel polo, la professoressa Anna Mastromarino, si mostri solidale con quei gruppi e addirittura chieda alle autorità universitarie di avviare un procedimento disciplinare nei riguardi di un docente, il professor Giovanni Boggero, che ha continuato a insegnare (ovviamente online) e ha espresso disappunto per i cedimenti dell’ateneo di fronte ai violenti.

Con ogni probabilità le cose non andranno come vorrebbe chi ha ospitato negli spazi pubblici i militanti che impedivano l’accesso a studenti e professori. La bizzarra richiesta di una sanzione disciplinare, perché a tutto c’è un limite, finirà nel nulla. Al contrario, si spera che chi si è reso corresponsabile di danni per l’erario dovrà risponderne: anche se nei giorni scorsi la stessa Mastromarino aveva sostenuto che i soggetti dell’estrema sinistra non avevano portato via nemmeno un mouse. Certo questo fa riflettere sull’università italiana, che è spesso è ormai un mondo a testa in giù, nel quale chi difende un minimo di buonsenso finisce sotto accusa, mentre trionfano quanti sono prigionieri dell’ideologia. Va per giunta sottolineato come una delle norme del Codice di comportamento (sic: le università italiane ormai sono imbottite di documenti con nomi tanto surreali) evidenzi che nessun dipendente deve nuocere all’immagine dell’amministrazione, ed è proprio questo un articolo usato da chi accolto i devastatori contro chi ha espresso perplessità dinanzi all’illegalità. Urge allora tornare al buonsenso e alla normalità, riscoprendo il rispetto del prossimo e dei diritti di tutti.