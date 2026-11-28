Cairo, abbiamo un problema. Black Friday per La7, tranquilli: nessuna offerta speciale o sconto eccezionale ma sciopero dei giornalisti, un giorno, ieri, dal mattino alla sera, telespettatori privati di ogni programma di informazione e dibattito, ovviamente politico, non c’è partita, anzi partito. Tira una brutta aria, l’emittente fa ascolti corposi e utili sostanziosi ma la redazione è piccola e mormora, aspetta risposte dall’editore che già ha dovuto scrivere per replicare al comunicato del comitato di redazione del Corriere della Sera, dopo la nomina di Stefano Barigelli e le voci di una ristrutturazione dell’organico dello storico quotidiano. Il contenzioso all’emittente televisiva riguarda i contratti definiti depotenziati e le incidenze sui festivi, domeniche e affini, a ciò si aggiunga il silenzio sul dopo Mentana e, insieme, gli investimenti tecnici e il futuro del corpo redazionale. La questione, già antica, si è riproposta il 5 ottobre scorso con una lettera di venticinque giornalisti, affidata ad un ufficio legale e quindi portata avanti dal comitato di redazione. Cairo, impegnato su vari fronti, non ha

dato risposta, la causa ha avuto comportamenti della proprietà che i giornalisti hanno definito incommentabili. Urbano Cairo è abile manager, ha rimesso in ordine una situazione fallimentare dell’emittente che lui aveva rilevato tredici anni fa, però ricorrendo a cento milioni di prestito, rilanciando immagine e bilancio, come ha saputo fare con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport ma a questa attenzione assidua ai conti,che lui stesso verifica e controlla nei minimi dettagli, non segue una visione sul futuro imprenditoriale, forti investimenti con di facciata pubblicitaria ma di respiro finanziario internazionale, la vertenza sindacale con i giornalisti è un segnale di miopia impiegatizia, esiste e resiste la sensazione che si possano fare giornali e informazione senza i giornalisti, non c’entra soltanto l’Intelligenza Artificiale ma l’intelligenza burocratica, da ragiunatt che sarebbe utile anche in altri settori del Paese ma che nel caso specifico ha provocato le crepe all’interno del settore media e qualche problema anche con i fornitori, i service tecnici esterni sostengono di attendere da mesi pagamenti per poi essere costretti ad un patteggiamento. Lo stesso presidente è contestato fortemente dalla tifoseria del Torino che platealmente e pubblicamente, con striscioni e cortei, lo invita a vendere il club, il Torino ha chiuso il bilancio con una perdita di 13 milioni e debiti di 160, Urbano Cairo ha affidato a Bank of America il compito di reperire acquirenti sul mercato, la richiesta si aggirerebbe sui 250 milioni, cifra non in linea rispetto all’effettivo valore della società granata. È passato così un triste venerdì, senza Omnibus, Tagadà, Otto e mezzo e Propaganda Live, mille parole sotto vuoto spento, ventiquattro ore senza un attacco al governo Meloni, un’assenza occupata da Barbero risponde, ovviamente registrato. Al riguardo, il sempre giulivo professore turinèis potrebbe rispondere alla domanda: «Ma chi al posto di Mentana?». Prepariamoci alla maratona Cairo.