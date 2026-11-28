I giovani della Lega hanno (simbolicamente) «ristabilito la normalità a Milano» due sere fa in piazza Duomo. Hanno coperto la scritta l’Albero «del Dono» con Albero «di Natale». Ieri ci hanno pensato esponenti di FdI. Blitz che non ha spento le polemiche contro la giunta Sala sulla cancellazione della parola Natale sotto la Madonnina. Si chiamava così anche nel 2020 ha ricordato il sindaco Beppe Sala, allora lo sponsor era Coca Cola e quest’anno l’azienda farmaceutica Lilly, Dils e Lafarmacia. e l’iniziativa è agganciata a tre progetti solidali. «Polemica meschina e un po’ ignorante» ha sostenuto. Eppure il «delirio woke», come l’hanno definito big di Fratelli d’Italia, ha irritato anche Azione che a Milano sostiene la giunta Sala. «Per me è l’albero di Natale, un simbolo bellissimo e importante per le famiglie, i bambini, è parte della nostra cultura - sottolinea al Giornale il segretario di Azione Milano Francesco Ascioti -. Ribattezzarlo in un altro modo è ridicolo». E avverte: «É anche per questi motivi se Donald Trump è presidente Usa e la destra vince a livello mondiale». La sinistra cancella i simboli nel nome dell’integrazione? «Lo spiegava benissimo Papa Benedetto XVI - continua -, l’integrazione è un fatto bellissimo ma non significa azzerare la nostra cultura». Dal prossimo sindaco si aspetta «un bellissimo albero di Natale, come si è sempre fatto». Azione non ha ancora scelto se schierarsi con il campo largo nel 2027 a Milano. Sul caso Albero, a sorpresa, si trova in linea con i grillini visto che già il coordinatore M5S Milano Stefano Buffagni ha bocciato questa «esasperazione del politicamente corretto». Il cristianesimo, aveva dichiarato Sala, «viene tirato in ballo a sproposito da partiti che non sono rispettosi. Rosari sventolati in piazza, è la vera vergogna». Attacco al leader della Lega Matteo Salvini. Il sottosegretario Alessandro Morelli ieri ha ribattuto: «Per Sala é vergognoso esibire un rosario in piazza. La Lega orgogliosamente promuove ovunque i simboli della nostra religione». Sala definisce il dibattito «stucchevole, capisco perchè poi la gente non va a votare». Ma pure sul sito di Famiglia Cristiana si leggono parole critiche: «A Milano anche il Natale ha bisogno di un rebranding. Guai a chiamarlo solo albero di Natale». Fiorello che su Rai Radio 1 aveva invocato «lasciateci uno straccio di tradizione» ieri ha ironizzato: «Mi ritrovo candidato FdI a mia insaputa».

La giunta ai titoli di coda non susciterà rimpianti. Secondo un sondaggio di Ixè sulle primarie - che vede avanti di 25 punti il giornalista Mario Calabresi (56,3%) rispetto al Pd Pierfrancesco Majorino (30,7%), fedelissimo di Schlein - il 57% ha poca o nessuna fiducia nella giunta, il 66% in Sala. Scontento oltre un terzo dell’elettorato di sinistra. Milano è la capitale dei reati. E ieri Sala ha bollato come «follia, autoritarismo che grida vendetta» l’emendamento alla manovra della Lega che chiede di prorogare fino a fine 2027 i 500 militari in più inviati a Milano dopo gli scontri del 18 ottobre.