Un incontro per «la legalità e il rispetto per il bene comune» rivolto ai ragazzi di prima liceo dopo tre settimane di scuole messe a soqquadro che diventa una istigazione a «okkupare» gli istituti, tanto non è reato. Siamo all’Isiss Marco Polo - Carlo Cattaneo di Cecina, a un soffio dalla «rossa» Livorno, uno degli istituti devastati dall’occupazione studentesca: bagni nuovi rotti, lim distrutte come una carrozzina per disabili. Nessuno si stupirebbe se l’agit prop fosse un sindacalista Cobas o un proPal, invece si tratta di un pm in servizio «da quarant’anni» alla Procura di Livorno, all’anagrafe Giuseppe Rizzo. I cui proclami alla resistenza, alla ribellione e alla disobbedienza civile avrebbero fatto ovviamente breccia tra i ragazzi (e qualche docente) mentre il preside, presente durante l’inaspettato comizio, è stato costretto a rintuzzare alcune sue prese di posizione prima che il magistrato salutasse l’allegra compagnia perché «devo prendere un treno», d’altronde il weekend si approssima e non goderne i benefici sarebbe un peccato. Per la rivoluzione c’è lunedì.

«Occupare un liceo è come scioperare», avrebbe detto il pm secondo alcuni docenti presenti all’incontro, nel quale avrebbe battibeccato con il preside che era ovviamente di tutt’altro avviso. Al telefono col Giornale Anna Tiseo, rappresentante dell’Associazione nazionale presidi con una laurea in Giurisprudenza e qualche master, preferisce non commentare. Lo fanno altri docenti che però vogliono restare anonimi: a un certo punto della discussione sul «diritto di occupare» il magistrato avrebbe tirato fuori una sentenza della Cassazione che a suo dire paragonerebbe l’occupazione allo sciopero e che lo avrebbe convinto a chiedere l’archiviazione per quella di un liceo in città, «il Cecioni. Cosa che ho fatto», ammette. Rivelando di fatto un segreto d’indagine che potrebbe anche costargli un provvedimento disciplinare. In realtà, la giurisprudenza consolidata non ha equiparato diritto di sciopero, di riunione o di manifestazione del pensiero all’occupazione, perché occupando si lede il diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, di chi vuole andare a lezione.

Della vicenda si sarebbero già interessati il senatore leghista Manfredi Potenti e la collega Susanna Ceccardi. «Bastano quattro, cinque imbecilli per distruggere la scuola dove io ho studiato, bisognerebbe insegnar loro come difendere la cosa pubblica», ricorda Potenti al Giornale.

Ma intanto la lezione ha infiammato gli animi, la notizia del comizio sovversivo ha fatto rapidamente il giro della città e dei social, invano il preside avrebbe cercato di dialogare con il magistrato che sarebbe anche arrivato a fare una invettiva nei confronti del governo e a delegittimare i dirigenti scolastici. Nel Livornese le occupazioni dei licei si sono protratti per diverse settimane, con eventi che hanno coinvolto studenti, docenti, dirigenti e istituzioni sul futuro della scuola che hanno lasciato ai dirigenti scolastici l’onere del presente e della conta dei danni, in molti casi ingentissimi. «Dite chi ha occupato e fatto danni», aveva scritto in sostanza la dirigente di uno di questi istituti. «È una delazione inaccettabile - era stata la risposta della Cgil - La scuola si ricostruisce con il dialogo, non con la paura». Si, ma anche con i soldi che qualcuno dovrà tirare fuori.