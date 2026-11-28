Il caso Banca Progetto manda in cortocircuito l’ex e la neo conduttrice di Report. Nel tentativo di smentire le ricostruzioni del Giornale sulla mancata messa in onda dell’inchiesta, Sigfrido Ranucci e Claudia Di Pasquale finiscono per fornire due versioni diverse. A intervenire sui social è l’ex conduttore, dopo essere stato ascoltato dai magistrati della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sull’attentato di cui Valter Lavitola è il mandante reo confesso. «Lavitola non ha mai condizionato le inchieste di Report», scrive Ranucci, sostenendo di aver consegnato ai magistrati documentazione e chat a sostegno delle proprie affermazioni. Poi affronta il caso Banca Progetto: «A Report sono state tagliate complessivamente quattro puntate. Non solo quella su Banca Progetto, ma anche altri servizi che erano stati lasciati in archivio». Ranucci conferma lo stop all’inchiesta, attribuendolo a una scelta di programmazione dei vertici Rai, senza però spiegare sulla base di quali criteri sia stato deciso di sacrificare proprio quel servizio. Ma nel promo della prossima puntata, la nuova conduttrice aveva attaccato Il Giornale, sostenendo che l’inchiesta fosse stata completata solo nel 2026. Ranucci, invece, ne aveva collocato il completamento già a marzo. Quando era effettivamente pronta l’inchiesta e quando si decise di non trasmetterla? C’è poi l’informativa dei carabinieri del 30 luglio, al centro della quale figurano le numerose interlocuzioni tra Ranucci e Lavitola. I due discutevano frequentemente di politica, ma anche delle inchieste di Report. Dalle conversazioni ricostruite dagli investigatori emerge un ruolo attivo del faccendiere nelle interlocuzioni riguardanti il programma. Una circostanza che non equivale necessariamente a un condizionamento editoriale, ma sulla quale sarebbe opportuno che Ranucci facesse chiarezza. Tra gli indagati nell’inchiesta su Banca Progetto c’è, peraltro, l’imprenditore Pulcini, che nel 2024 partecipò a un pranzo con Ranucci e Lavitola per favorire l’acquisto, da parte di quest’ultimo, delle mura del Cefalù Bistrot. Lo stesso Pulcini incontrò nuovamente Ranucci nella primavera del 2025 e, come confermano diverse fonti del giro imprenditoriale romano, tra loro c’era un rapporto molto più che occasionale. «La luce deve restare accesa. Dall’inizio alla fine», conclude Ranucci, rivendicando l’indipendenza del giornalismo d’inchiesta. Un principio che dovrebbe valere anche quando a essere oggetto delle domande è il suo operato a Report. Il rischio è che, nel tentativo di difendersi, abbia compiuto il più classico degli autogol. Intanto in casa Report annuncia l’addio Giorgio Mottola che approda nella squadra di Fanpage.