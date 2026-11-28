La notizia della sospensione per 70 giorni di una delle assistenti sociali che hanno intrapreso lo sconclusionato percorso al fine di proteggere i bambini della «Casa del bosco» dai presunti deleteri genitori, conforta, anche se per i piccoli, dopo un anno ancora lontani da mamma e papà, è una sbiadita consolazione. Per i Trevallion, la coppia poco convenzionale che aveva identificato nei quieti boschi abruzzesi il luogo dove regalare ai propri figli la possibilità di una vita diversa senza immaginare che la foresta si sarebbe trasformata in un intrico infernale, una «sospensione» è poca cosa. Oltre tutto le motivazioni date dal Consiglio dell’ordine

suonano come un affannoso tentativo a protezione della categoria: «Ha lavorato per tutelare i minori, cercava costantemente contatti con la famiglia, ha mantenuto l’imparzialità e un approccio professionale dando persino conto degli aspetti favorevoli della madre, tanto da segnalare in autonomia al Tribunale la possibilità di non escludere la presenza della donna dal percorso di collocamento in comunità». L’unico fallo di questa creatura dotata di altissime competenze professionali e quasi in odore di santità sarebbe stata quella di non aver chiesto di essere sollevata dall’incarico una volta minato il rapporto di fiducia con i genitori, e da qui la sofferta decisione di sospenderla. In effetti l’operatrice, intervistata

poco dopo l’allontanamento dei bambini in una comunità protetta, alla domanda (cosa non sei riuscita a far capire?) aveva risposto afflitta, sicuramente quale poteva essere il bene dei loro figli, e anche il loro. Insomma, la Veruska D’Angelo, così si chiama, si è sentita eletta a una missione assoluta, consacrata alla salvazione dei 3 selvaggi, e magari anche dei 2 astrusi e inadeguati genitori. Già che c’era poteva anche portare in un rifugio il cavallo e dare in adozione il gatto della casa del bosco. Era il 13 novembre 2025. La «sospensione» della famiglia dura da 380 giorni.