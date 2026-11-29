«Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». Questo è il coro choc scandito durante il corteo femminista di ieri di «Non una di meno», come si sente in un video condiviso da Welcome to Favelas. Parole che colpiscono dove fa più male, che evocano la morte del marito, Luigi Cavallari, in circostanze tragiche questa estate nel lago di Vico dopo una vita trascorsa insieme: anche questa è violenza. «Il problema è che si è formato un femminismo politico, che difende solo le donne uniformate su una certa ideologia, Non una parola di meno», ha commentato la stessa Roccella sui social condividendo il video. In tanti, nel centrodestra, hanno espresso solidarietà al ministro. In primis, la premier Giorgia Meloni che ha parlato di un «coro oltraggioso e indegno». «Sono disgustato per quanto le è accaduto», ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. Per il ministro Nello Musumeci «non si può invocare il diritto al dissenso per giustificare simili manifestazioni di inciviltà» e per il ministro Marina Calderone «è solo squallore puro, che tutti, donne e uomini, dovrebbero condannare». Gli attacchi al ministro Roccella, «rappresentano un comportamento che non può trovare alcuna giustificazione», ha ribadito anche il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. «Anche questi episodi sono violenza da cui ogni persona di buonsenso non può che prenderele distanze», si legge in una nota di Antonella Zedda, capogruppo al Senato di FdI.