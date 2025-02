C'è politico e politico

Ascolta ora 00:00 00:00

Per una donna c'è solo una cosa peggiore dell'essere rifiutata. Essere scelta per le ragioni sbagliate. Pensi di essere brava e scopri che sei solo bella.

È una storia molto italiana, che abbiamo visto tante volte. È la storia di una bella donna, di un politico potente, di lei che è affascinata dal ruolo di lui, di lui che gode delle lusinghe di lei, del professionale che si avvinghia al personale, di lei che ottiene una promessa e di lui che non la mantiene, di incarichi assicurati e di contratti non firmati, di chat salvate, di viaggi pagati con soldi pubblici, di scandali e di vendette.

Ma la conosco! È la storia del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e di Maria Rosaria Boccia?!

No, è quella del governatore della Puglia Michele Emiliano e di Nancy Dell'Olio. Lui prenota interi ristoranti sul lungomare per una cena con lei, lei si fa promettere il ruolo di ambasciatrice pugliese nel mondo da lui, lui conferma a parole la nomina, ma non la formalizza, lei minaccia una denuncia col rischio che escano messaggi imbarazzanti, mentre mezza Puglia sussurra che fossero amanti.

Almeno lei non ha detto a lui di essere incinta.

E a questo punto ci rimangono una certezza e una domanda. La prima è che dietro un uomo di insuccesso c'è sempre una donna peggiore di lui.

La seconda è: come mai la vicenda Sangiuliano divenne un caso, senza reati ma con dimissioni, mentre la vicenda Emiliano, senza dimissioni e forse un reato, è solo un simpatico gossip? Ma sappiamo come vanno certe cose in politica. E quindi anche la risposta.