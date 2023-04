Calenda spaccatutto, lo ius soli di Marwa, femministe afone: ecco il podio dei peggiori

Settimana difficile per il centrosinistra. Non ditelo a Elly Schlein, ma l'effetto travolgente che la sua leadership avrebbe dovuto dare al Partito democratico si è subito affievolito. Anzi, possiamo dire che non c'è proprio stato. E non certo perché lo diciamo noi. Un sondaggio firmato Termometro Politico, che confronta le rivelazioni di sette diversi istituti (TP, Swg, Quorum, YouTrend, Piepoli ed Emg), ha messo nero su bianco la fragilità dell'ex sardina. Dal 20% stimato marzo, con punte a volte anche più alte, i dem sono scesi almeno di un punto. Per carità i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano ma, se lo associamo alla scoppola presa in Friuli Venezia Giulia, il dato inizia a essere un indicatore piuttosto eloquente.

Ma se nel Pd non se la passano bene, complice sicuramente il devastante logorio interno che ha preceduto la formazione della segreteria del partito, nel Terzo Polo stanno addirittura peggio. Cosa sia successo realmente in quello che, quando è stato messo insieme qualche mese fa, era stato spacciato come la casa di tutti i moderati, ancora nessuno lo sa. Sta di fatto che una mattina Carlo Calenda si è svegliato col piede sbagliato e, attaccatosi a Twitter, ha iniziato a inveire contro Matteo Renzi. Altro che alleati! Il leader di Azione ha completamente perso la brocca: minacce e veleni, tutto riversato sui social network. Mica per divergenze politiche. Forse invidia, forse risentimento personale. Chissà! L'ha detta giusta Emma Bonino: "Lui è fatto così!" . Sta di fatto che, al di là di come andrà a finire, per tutto questo cinema Calenda si becca il terzo posto sul podio dei peggiori della settimana.