"Campo largo anche in Basilicata": ma Chiorazzo non si ritira ancora

Prove tecniche di ammucchiata anche in Basilicata, ma ancora nessuna fumata bianca. A pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste elettorali il colpo di scena che consentirebbe al cosiddetto "campo largo" del centrosinistra di riavviare un dialogo: Angelo Chiorazzo, esponente sostenuto inizialmente dal Partito Democratico lucano come candidato presidente di Regione, non si ritira ancora. Nonostante una serie di incontri avvenuti nelle scorse ore a Roma prima a casa di Giuseppe Conte e poi con Elly Schlein al Nazareno, Il "re delle coop bianche" - che era stato indicato dalla lista civica "Basilicata casa comune" e subito dai dem locali, in particolare l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, - resta ufficialmente ancora in campo a dispetto della netta contrarietà del Movimento 5 Stelle.

È proprio lo stesso Chiorazzo a confermare che " è in corso un dialogo cordiale e aperto con il Pd e il M5s a livello nazionale per cercare una soluzione per essere competitivi in vista delle elezioni regionali ", dichiara. Tuttavia, " in questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l'amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo. La nostra campagna elettorale va avanti - sembrerebbe un po' la doccia fredda sui dem e sui grillini in vista del voto locale -. Proprio oggi abbiamo annunciato un evento sulle disparità di genere per martedì prossimo. Allo stesso tempo sto facendo tutto il possibile, continuando il confronto già avviato con tutte le forze politiche, per rendere più forte il campo dell'alternativa ".

Una dichiarazione che è arrivata a seguito del faccia a faccia con Conte, il quale ha poi dichiarato: " Stiamo lavorando per la Basilicata. Abbiamo un programma e ora dobbiamo lavorare a una candidatura credibile e rappresentativa di tutti e di tutte le forze civiche. Ci siamo confrontati con Chiorazzo e continueremo a confrontarci con lui, con il Pd e tutte le forze che vogliono lavorare per uno schieramento progressista ". Il tutto proprio nell'ultimo giorno di campagna elettorale in vista del voto di questa domenica in Abruzzo che vedrà sfidarsi il rappresentante del "campo larghissimo", Luciano D'Amico, contro il governatore uscente sostenuto dal centrodestra unito, Marco Marsilio. Le trasferte abruzzesi conclusive non hanno tuttavia messo in secondo piano l'appuntamento in Basilicata previsto per il 21 e 22 aprile prossimi.