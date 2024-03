Conte e Speranza, l'idillio va in frantumi in Basilicata

Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Uniti nella buona e, soprattutto, nella cattiva sorte. La gestione dell’emergenza Covid ha cementato il loro rapporto. In quel periodo entrambi hanno accresciuto il loro consenso tra gli italiani spaventati dal coronavirus e si sono dovuti difendere e spalleggiare a vicenda dagli attacchi delle opposizioni e dei no vax. Hanno imposto il lockdown e nulla sembrava poter scalfire un feeling così forte.

Era stato proprio Speranza a dare il pretesto a Conte e Schlein per sedere di nuovo uno accanto all’altro dopo svariati mese in occasione della presentazione del suo libro “Perché guariremo” (sì, proprio quello che era stato ritirato dalle librerie in fretta e furia dopo l’arrivo della seconda ondata di Covid). Dopo il voto alla Camera sul via libera alla legge che istituiva la una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, lo scorso luglio, Conte si è precipitato ad andare ad abbracciare il suo ex ministro della Salute e nulla sembrava potesse dividerli. Entrambi sono finiti sotto processo proprio per la gestione della pandemia, ma l’inchiesta si è conclusa con l’archiviazione. Il loro sembrava un rapporto idilliaco e inossidabile, in grado di superare le intemperie più gravi. Non c’è stata nessuna frattura irreparabile, sia chiaro. Certo è, però, che sulle Regionali in Basilicata le divergenze sono evidenti.