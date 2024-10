"Candidata solo perché era detenuta". Fronda contro la Salis in Avs

Ascolta ora 00:00 00:00

Si salvi chi può. Dopo aver portato Ilaria Salis sul palmo della mano fino a Bruxelles, ora dalle parti di Avs è un fuggi fuggi generale per prendere le distanze, dissociarsi e allontanarsi dalle posizioni estremiste della maestra antifascista. “Non la conosco e non la penso come lei ”, esordisce in diretta Francesco Emilio Borrelli, deputato e attivista storico della Federazione dei Verdi, attivissimo a Napoli contro l'illegalità. Incalzato nel corso della puntata de L’Aria che tira, su La7, il collega di Avs critica l’ideologia pro-occupazione della Salis e si toglie qualche sassolino dalla scarpa sulla candidatura della stella di Bonelli e Fratoianni.

È proprio sul nodo occupazioni, cavallo di battaglia della Salis, che iniziano i distinguo. “Non è del mio partito” , afferma il parlamentare. E ancora: “L’hanno eletta coi voti del nord-ovest, non coi nostri” . D’altronde per un esponente come Borrelli, da sempre in prima linea per contrastare le occupazioni abusive e sempre attivo per il rispetto della legge, le posizioni estremiste della Salis sono fumo negli occhi. Solo negli ultimi giorni, dopo aver sproloquiato sull’inutilità del carcere e sulla sua intrinseca dimessone razzista, l’eurodeputata rossoverde è tornata a difendere il “diritto” all’occupazione. "Se venisse confermato il reato di associazione a delinquere, sarebbe un ulteriore grave passo in avanti nella repressione delle lotte e criminalizzazione della povertà. Un altro tassello nella direzione autoritaria e classista" , ha scritto sul suo profilo social.

Gli occupanti, secondo la narrazione targata Salis, "eliminano muffa e sporcizia, imbiancano le pareti e cambiano i sanitari, questi ultimi spesso distrutti da Aler stessa per scoraggiare le occupazioni e impedire le assegnazioni allo scopo di fare delle case vuote oggetto di speculazione edilizia". Insomma, il mondo delle occupazioni – ha concluso l’europarlamentare - è "una comunità solidale" e sbagliano le forze dell'ordine e la magistratura, chiamate a far rispettare la legge a considerarle, come scrive l'europarlamentare, "una pericolosa associazione a delinquere. Che organizzarsi collettivamente per migliorare la propria condizione e aiutare il prossimo senza alcun tornaconto economico è un crimine da punire severamente ".

Un racconto irreale che si scontra con il pensiero del collega Borrelli.

“Lo posso dire? Lei era stata candidata per il fatto che fosse detenuta in Ungheria".

Che conclude con una rivelazione sulla candidatura Salis a Bruxelles:Una dichiarazione tanto preoccupante quanto realistica. Solo i più ingenui politicamente – o forse i più maliziosi – potevano e possono credere tutt’ora alla favola della candidatura politica.