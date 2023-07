"Carlo da Capalbio...". Così Iv replica alle accuse di Azione per la cena al Twiga

I "comunisti col Rolex" hanno trovato un nuovo argomento di cui discernere in queste torride giornate estive. Il tema sul quale Pd e M5s si stanno scaldando nelle ultime ore è una cena al Twiga di alcuni esponenti di Italia viva. Lo storico bagno e locale di Forte dei Marmi è una delle mete più apprezzate da chi si trova in vacanza in Versilia e alcuni esponenti del partito di Matteo Renzi hanno osato, secondo i rossi, attovagliarsi sotto i suoi gazebo. Tra i motivi che fanno storcere il naso ai radical-chic c'è il fatto che il Twiga sia stato a lungo tra le proprietà di Daniela Santanchè, che ne possedeva quote insieme a Flavio Briatore.

" La cosa che fa più ridere oggi sono gli attacchi di Matteo Renzi al governo sul caro-benzina: IV non è mai avara quando c'è da sprigionare comicità. Diverte vedere il ruotino di scorta della maggioranza criticare sui social la Meloni, per poi attovagliarsi al Twiga con la ministra Santanchè tra uramaki, nigiri e coppe di champagne ", attacca il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 stelle, che dimostra di aver studiato in modo approfondito il menù della serata. Ma uno degli attacchi più improbabili arriva da Azione, il partito di Carlo Calenda, che in questo caso preferisce non esporsi in prima persona, sapendo di non essere nella posizione di farlo dal suo buen ritiro privilegiato di Capalbio.