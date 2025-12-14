Leggi il settimanale
Casellati: "Renzi ha mai letto il testo della riforma sul premierato?"

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, ad Atreju ha illustrato gli aspetti essenziali della riforma. Vivace battibecco con l'ex premier

Sabato sera ad Atreju si è svolto un confronto su uno dei temi più importanti per il futuro della nostra democrazia, la stagione delle riforme. Il confronto si è infiammato a più riprese con Matteo Renzi che ha duellato su autonomia e premierato sia con Elisabetta Casellati (ministro per le Riforme) che con Roberto Calderoli (ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie).

"Ho presentato la riforma del premierato - ha detto Casellati - che da un lato garantisce la stabilità e dall'altro dà voce ai cittadini che scelgono non solo i parlamentari, ma anche il presidente del Consiglio. Una riforma fondata su pesi e contrappesi, rispettosa del ruolo del Presidente della Repubblica e del Parlamento".

"Negli ultimi dieci anni l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico - osserva il ministro - una somma superiore all'ammontare del Pnrr. La previsione del 'secondo premier' è un'eccezione, prevista solo per casi straordinari, mentre la nomina e la revoca dei ministri da parte del presidente del Consiglio ne rafforza la responsabilità".

Casellati si dice "contenta di aver illustrato la riforma anche al senatore Renzi, che - puntualizza - assente o distratto, non l'ha vista arrivare al Senato dove è stata approvata lo

scorso anno dopo sette mesi di discussione in commissione e in aula. Il dubbio è: l'ha mai letta?"

"Grazie a Fratelli d'Italia per l'invito - conclude Casellati - a tutti i presenti per la partecipazione e l'entusiasmo".

