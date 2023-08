Lo chef sta con Lollobrigida: "Vi spiego perché ha ragione..."

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le polemiche sulle dichiarazioni del ministro Francesco Lollobrigida. Il titolare dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare al Meeting di Rimini ha affermato che "spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi" , tanto è bastato alla sinistra per sollevare il solito polverone. Intervistato dall'Adnkronos, lo chef Alessandro Circiello ha ammesso di non aver compreso le ragioni delle critiche: "La nostra alimentazione si basa su prodotti poveri e ricette tradizionali contadine, ma famose nel mondo. Cibi che hanno un basso impatto ambientale ed economico ma forniscono tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno [...] Non bisogna essere necessariamente ricchi per mangiare bene, sano e gustoso" .

L'esperto, membro deTaSiN, Tavolo tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale del Ministero della Salute, ha posto l'accento sull'inconsistenza degli attacchi della sinistra, sposando l'opinione di Lollobrigida: "I legumi, grazie alle loro proteine vegetali nobili, se associate ai cereali, hanno lo stesso impatto sul nostro corpo di una bistecca. Era quel che sostenevano già negli anni Sessanta i grandi scienziati americani Ancel Keys e Margaret Haney, scopritori e massimi teorici della dieta mediterranea. Proposero al mondo intero il modello alimentare italiano, come stile di vita in grado di distribuire piacere e salute in maniera democratica" .

Da Elly Schlein ad Antonio Misiani, passando per la sociologia Chiara Saraceno (ai microfoni del Fatto Quotidiano ha definito le parole di Lollobrigida "superficiali e ignoranti" ), tutti sbugiardati da un esperto del settore. Ma lo chef Circiello non è l'unico ad aver difeso il ministro. Interpellato dall'Ansa, Gianfranco Vissani ha confermato che "i poveri mangiano meglio dei ricchi perché sanno riconoscere le cose buone e genuine": "Un piatto povero può diventare un grandissimo piatto se cucinato bene e la gente che tradizionalmente non frequenta Capri, Porto Cervo o Saint Tropez sa come si può mangiare bene spendendo relativamente poco" .