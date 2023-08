Bassetti sta con Lollobrigida: "Sui poveri e il cibo ha una posizione corretta"

Continua l'eco delle polemiche seguite allo scontro a distanza tra il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il segretario del Partito Democratico Elly Schlein.

Quest'ultima si è scagliata contro l'esponente di Fratelli d'Italia per via di una frase da lui pronunciata sul palco del Meeting di Rimini. "Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l'acquisto a basso costo spesso comprano qualità" , aveva spiegato Lollobrigida, suscitando l'indignazione del leader dem. "Ho visto che c'è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi... Non servono parodie quando c'è un governo così, un governo che vive su un altro pianeta" , ha affondato nelle scorse ore Elly Schlein.

A cogliere il senso delle parole del titolare del dicastero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e a condividerle è Matteo Bassetti. "Il ministro Lollobrigida ha detto una cosa corretta e condivisibile" , ha dichiarato infatti il direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova all'AdnKronos Salute, "c'è stata una critica esagerata e non è una bella cosa".

"Immagino lui volesse fare un paragone tra noi e gli Usa" , ha precisato Bassetti, "io sono stato lì ed è vero che classi socio economiche più svantaggiate hanno accesso ad alimenti ad altissimo contenuto calorico perché sono in genere quelli che costano meno" . Il riferimento è a quei prodotti come le "bibite gassate, zuccherate, gli hamburger, le patatine, le merendine". "In genere negli Stati Uniti se tu hai 10 dollari è più facile che ti compri 3 kg di pollo e patatine fritti che non una buona insalata" , ha spiegato ancora.

Il direttore del reparto di Malattie infettive del San Martino si è detto certo che l'accanimento contro il contenuto della frase pronunciata da Francesco Lollobrigida, e più in generale le posizioni critiche assunte nei confronti dei rappresentanti del governo in carica, derivi da posizioni preconcette di natura esclusivamente politica. "C'è da parte di alcuni un senso critico esagerato nei confronti del ministro Lollobrigida e di altri componenti del Governo" , ha considerato infatti Bassetti, "se le stesse cose l'avesse dette un ministro del precedente esecutivo sarebbero state prese come oro colato".