Chi sogna la minigonna sotto il burqa

E noi dovremmo prendere lezioni dai profeti della sinistra? Eh no. I difensori della sharia e del velo che attaccano Antonio Tajani proprio non si possono sentire. È successo che il leader Fi, con una ardita metafora, per descrivere la differenza tra fedeltà e tradimento in politica, ha citato le donne e si è lasciato andare ad un paragone un po’ zoppicante tra donne con le minigonne e donne con le gonne più lunghe. Scegliendo queste ultime. Uno scandalo, hanno gridato i commentatori woke: oltraggio al femminismo, confessione di amore per il patriarcato! E pensare che questi che urlano contro il vicepremier sono gli stessi che difendono a spada tratta gli islamici che chiudono le donne nel recinto durante le preghiere, che le ficcano dentro un burqa dicendo che a loro piace, che le obbligano a stare a casa e, quando escono, a camminare tre passi dietro l’uomo padrone. Dicono: «È la loro cultura, è giusto così». Forse sognano la donna islamica con la minigonna sotto il burqa. Però se Tajani, riferendosi al tradimento operato dal generale Vannacci nei confronti della Lega, sostiene che lui preferisce la donna timorata a quella traditrice, e magari è disposto anche a rinunciare ad una straripante bellezza in cambio di ragionevolezza e stabilità, allora i profeti sono pronti al linciaggio. Mi torna in mente una canzone di Roberto Vecchioni. Che certamente è uomo e artista di sinistra: «La voglio come Biancaneve con i sette nani/Voglio una donna con la gonna / Prendila te quella col cervello». A Vecchioni tutto è concesso, se invece parla Tajani sono pronti cannoni e balestre.

Il paragone usato da Tajani per polemizzare con Vannacci non era indovinatissimo. Ma è evidente che il suo ragionamento non riguardava il rapporto tra femmine e maschi, ma il concetto di lealtà in politica. Sulla difesa delle donne,da tutti si può imparare qualcosa ma non certamente dai sacerdoti woke dell’Islam.